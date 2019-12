IGOR KOKOŠKOV NAJAVIO PROMENE: STRANAC će igrati za Srbiju ako bude trebalo!

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov najavio je mogućnost da za „orlove“ zaigra stranac!

Kokoškov je tako indirektno poručio da će na spisak reprezentativaca uvrstiti Amerikanca Frenka Kaminskog, centra Finiks Sansa, koji ima srpske korene.

Igor je za hrvatski portal Indeks izneo svoj stav o učešću inostranih košarkaša u nacionalnim selekcijama.

Jasna pravila

- FIBA je postavila neka pravila, ona su zakon, a zakone treba poštovati. Ako postoji mogućnost da naturalizovani stranac može da igra za reprezentaciju, onda ne vidim u čemu je problem ako zaigra. Mislim da kod tog pitanja postoje različiti standardi. U slučaju da javnost nije čula za nekog stranca, onda će sigurno reći „ne“, ali hipotetički gledano, da Džejms ili Durant izraze želju da zaigraju za neku reprezentaciju, uveren sam da bi svi i te kako bili za. Slažem se da takav igrač mora doneti kvalitet više, biti bolji od onoga što mi imamo, a ako je tako, onda ne vidim zašto bi to trebalo da bude problem - rekao je on i dodao:

Kaminski prva opcija

- U Srbiji smo imali takav slučaj. Za žensku reprezentaciju je igrala Danijel Pejdž. Tu su takođe dvojaki standardi. Ako je Savez rekao „ne“ za strance, onda bi to trebalo da vredi jednako za sve, i za mušku i za žensku reprezentaciju. Ponavljam, pravilo je takvo kakvo je, i ja kao trener sam za to da se ono iskoristi za dobrobit reprezentacije. Ako neke mnogo jače i bogatije nacije od nas posežu za strancima, zašto ne bismo i mi to uradili? Naravno, ako je takav igrač zaista pojačanje.

Dakle, Frenku Kaminskom (26, 2016) smeši se dres Srbije, a on bi bio veliko pojačanje. Radi se o centru koji je tokom NBA karijere igrao za Šarlot i Finiks, a njegove brojke u najjačoj ligi sveta su 9,8 poena i 4,1 skok.

Idol generacija - Dražen je bio najbolji Kokoškov je otkrio ko su po njemu najbolji jugoslovenski košarkaši svih vremena, a ujedno i evropski. - Dražen je u vreme kad sam odrastao i formirao se bio idol generacija. Zbog Dražena smo zavoleli košarku. On nije bio samo košarkaška zvezda, bio je rok zvezda. Bez dileme, Dražen je broj jedan, Sašu Đorđevića bih stavio na broj dva, Tonija Kukoča na tri i Vladu Divca na četiri.

Komšije zapele - Vodio bih i Hrvatsku, politika me ne zanima Kokoškov je sa Slovenijom na spektakularan način postao šampion Evrope, a Hrvatima je odgovorio na pitanje da li bi vodio njihov tim. - Ja sam zanatlija, dakle, čovek koji se bavi terenom. Moj život i moj posao je košarka, ne politika. Da je postajao nekakav kontakt, zašto ne, sigurno bih razmotrio i takvu mogućnost. Nemam predrasuda, nisam apolitičan, ali politika nikad nije bila presudan faktor u mom životu - rekao je on.

Kurir/Predrag Gajić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir