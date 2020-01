PARTIZAN DOBIO VELIKO POJAČANJE! Dvostruki NBA šampion zadužio crno-beli dres sa brojem osam (FOTO)

@jamesmcadoo doskorašnji košarkaš Bešiktaša i nekadašnji igrač Golden Stejt Voriorsa, Filadelfije i Torina pojačao je redove Partizana NIS. Novi igrač crno-belih, doputovao je u Beograd gde je nakon obavljenih lekarskih pregleda, zadužio opremu i priključio se treninzima #KKPartizan Diplomac Univerziteta Severna Karolina, na kojem je igrao sa Markusom Pejdžom, bio je deo šampionske generacije Golden Stejt Voriorsa, sa kojom je osvojio dve šampionske titule u NBA ligi. Na Starom kontinentu, Mekadu je igrao za Torino u sezoni 2018/19. da bi tekuću sezonu započeo u Bešiktašu iz kojeg je stigao u redove Partizana NIS. Džejms Mekadu je rođen 4. januara 1993, igra na pozicijama centra i krilnog centra, a u ovoj sezoni će nositi crno-beli dres sa brojem osam. #ABALiga #7DaysEuroCup

A post shared by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) on Jan 10, 2020 at 9:27am PST