ŠAMPIONI SU ODGOVORNI I OSTAJU KOD KUĆE, BUDI I TI ŠAMPION: Moćna poruka Nikole Jokića u jeku korona virusa (VIDEO)

Сви смо у истом тиму - остани код куће! #ostanikodkuce #sampioniostajukodkuce @nikolajokicofficial @oksrbije @paraolimpijci @sportskisavezsrbije #COVID19 @omladinaisport @srbija

A post shared by Ministarstvo omladine i sporta (@omladinaisport) on Mar 27, 2020 at 3:27am PDT