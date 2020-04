DRAGAN ŠAKOTA O SEZONI U ABA LIGI: Čak i da se nastavi, neće biti regularno (VIDEO)

Dragan Šakota prokomentarisao je za "Arenu sport" aktuelnu situaciju izazvanu korona virusom.

"Čujemo se svi u klubu i razgovaramo, sa Nebojšom često razgovaram na tu temu. Nismo baš optimisti da će se bilo koje takmičenje nastaviti. Svima je jasno da situacija nije nimalo laka. Niko ne može da kaže da će onog trenutka kada popuste mere i kada krene neka komunikacija između zemalja, da će to sve funkcionisati kao pre. Biće potrebno dosta vremena, nemoguće je biti optimista", rekao je Šakota i dodao:

"Daj Bože da se desi kao sa SARS-om, da nestane za sedam dana i da se slika toliko popravi da možemo da donosimo neke ideje kako da se završe određena takmičenja, da dobijemo prvake i učesnike nekih takmičenja, od prve lige do Evrolige. Šta god da se desi, ne smatram da će to da bude regularno jer mnogo komponenata utiče na to da takmičenje ne bude ni približno kao u trenutku kada je prekinuto", zaključio je Šakota.

(Kurir sport, Arena sport)

