NE ZABORAVITE ŠTA JE NOVAK DAO SRBIJI I NAŠEM NARODU: Bogdanović začepio usta kritičarima i podržao Đokovića

Žao mi je zbog nemilih dogadjaja koji se trenutno dešavaju Novaku. Znam da je najbolja namera stajala iza svega, kao i do sada, u svemu što je radio. Nemojmo dozvoliti da zaboravimo koliko je Novak pružio fanovima širom sveta, a posebno našoj Srbiji i našem narodu. On je deo Srbije i uvek će biti naš šampion. @djokernole Inspiracija si za mnoge, tako će biti uvek. Želim vam brz oporavak, istrajte i u ovim teškim vremenima. 🇷🇸❤️ I am truly sad about everything that is happening to Novak. I know that the best intention was behind everything, as before, in everything he did. Let’s not forget now how much he has given to fans around the world, and especially to our Serbia and our people. He is part of Serbia and will always be a champion for our country. @djokernole you are an inspiration for many, it will always be like that. I wish you a speedy recovery, we all must persevere in this difficult time.

