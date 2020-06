BIVŠI TRENER CRVENO-BELIH OTVORIO DUŠU! Šakota: Nisam zbog bolesti otišao iz Zvezde, to znaju Čović i košarkaši!

Bivši trener Crvene zvezde Dragan Šakota kaže da njegovo zdravlje nije razlog što je napustio crveno-bele i da to svi znaju od predsednika i samih igrača.

- Ne sviđa mi se što mnogi pricaju da sam Zvezdu napustio iz zdravstvenih razloga, to nije tačno. Predsednik Zvezde to zna, znaju igrači. Imao sam problem za dva putovanja zbog operacije proširenih vena. To je rutinska operacija, kao da vam neko vadi zub. Sada sam odlično, ukoliko bih dobio novi izazov ja bih ga prihvatio. Ovakvi poslovi su poslednjih godina sve lakši i lakši, kao programiranje, gradiš tim kockicu po kockicu - rekao je Šakota u intervjuu za grcki SDNA.

Srpski trener smatra da su navijači Zvezde imali prevelike ambicije prošle sezone, čak su išli toliko daleko da će se plasirati u samu završnicu Evrolige.

- Srbija je jako slična Grčkoj. Veliki timovi imaju visoke ciljeve, koji nekada nisu realni. Crvena zvezda je sklopila dobar tim i svi su odmah rekli da će ići na fajnal-for, a to je pogrešno. To u startu ograniči ekipu. Zvezdin tim je bio dobar, trebalo mu je par korekcija, ali kako možete tražiti od ekipe fajnal-for kada samo Perperoglu ima iskustva igranja istog? Ljudi se lako upecaju na visoku ambiciju, to zna da bude jako teško za ekipu. Kada sam ja došao, posao mi je bio da ispravim greške, a u tome sam dobar - zaključio je Šakota.

Kurir sport

Kurir