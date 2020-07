DOKLE VIŠE, ĐORDI?! Bertomeu nastavio da se IŽIVLJAVA nad Partizanom! TREĆE PONIŽENJE ZA GODINU DANA!

Nije sporno što će Partizan biti u trećem šeširu, šablon koji su napravili (preko noći) to predviđa, ali sve ukupno delovanje Bertomeua i njegove ekipe pokazuje jedan krajnje potcenjivački odnos prema srpskom velikanu.

Gotovo je neverovatno da sve odluke koje stignu iz Barselone idu na štetu Partizana. Počev od odluke o vajld-karti za učešće u prethodnom izdanju Evrolige, pa potom od poništavanja tekuće sezone i sada ovo vezano za pravila prilikom određivanja šešira.

Prvi klub u šeširu broj jedan je Promiteas. Ekipa iz Patre čije mečeve gleda do 1.500 ljudi očito je od izuzetnog značaja čelnicima elitnog evropskog takmičenja. Mada, taj prefiks "elitno" polako odlazi u istoriju, kao što i sve više klubova odlazi iz Bertomeuovog jata. Razloga ima na pretek.

Jedino poštovanje koje gospoda iz Barselone imaju je ono prema finansijama. Košarku su pretvorili u sport interesa, što i ne bi bilo toliko sporno da su uneli neki veliki novac u celu priču. Klubovi od Evrolige dobijaju mrvice, dovoljno je reći da pobednik najjačeg evropskog takmičenja inkasira mizernih milion evra. Jasno vam je koliko onda "zarađuju" ekipu u Evrokupu.

Na sve to, dolazimo i do nepoštovanja prema klubovima koji su bogatom istorijom i svim što su uradili za košarku to zaslužili. Još jedan primer - Virtus iz Bolonje. Velikan evropske košarke smešten je u četvrti šešir. Ispred njega u šeširu broj tri je - Trento. Pametnom dovoljno.

