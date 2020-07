URADIĆU KROSOVER I ZAKUCAĆU PREKO TE BUDALE Van Eksel o Kobiju: Imao je samo 18 godina, čoveče (VIDEO)

"Čak i kada je umro, ja ga vidim kao onog osamnaestogodišnjaka. Sećam ga se mršavog sa kovrdžavom kosom kako dolazi u salu i hoće da se nadmeće sa nama. On je bio neverovatan, igrao sam sa mnogim velikim igračima, ali ta njegova radna etika je neviđena. Izazivao je krilne centre, centre, igrao protiv njih. Kada god ga oni kao grupa zaustave, dobiju poen. Kada on postigne koš, važi se isto poen", uz smeh se prisetio Nik Van Eksel za podkast "Naklheds" i nastavio:

foto: Profimedia

"To je luda stvar. Kobi nam je rekao posle tajm auta. Uradiću krosover i zakucaću preko te budale (Bena Valasa). To su bile njegove reči kada je odlazio na teren, zato smo mi tako reagovali na klupi, šokirao nas je, najavio nam je to. Imao je samo 18 godina, čoveče. Oduvek je hteo da bude jedan od najboljih i uspevao je u tome", kaže Van Eksel.

(Kurir sport)

