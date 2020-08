STARTOVALI I CRNO-BELI! Košarkaši Partizana počeli pripreme za novu sezonu! (FOTO)

Crno-beli su počeli priprema za sezonu 2020/21! 🖤🤍🏀 Tačno u 10 časova, trener Partizana NIS, obavio je prvu prozivku u novobeogradskoj Hali sportova "Ranko Žeravica", gde će Parni valjak trenirati do četvrtka, 20. avgusta, kada je u planu odlazak u Vrnjačku Banju, gde će biti obavljen bazični deo priprema. Usled zauzetosti Štark Arene, zbog virusa Kovid 19, košarkaši Partizana su u novu sezonu ušli iz svog nekadašnjeg doma, a na prvom treninguse pojavilo 17 igrača: Kodi Miler-Mekintajer, Rade Zagorac, Markus Pejdž, Nemanja Dangubić, Nemanja Gordić, Stefan Janković, Ognjen Jaramaz, Brajan Angola, Novica Veličković, Nikola Janković, Rašon Tomas, Uroš Trifunović, Vilijam Mozli, Dušan Tanasković, Luka Tarlać, Nikola Radovanović i Lazar Stefanović. Košarkaši Partizana NIS, treniraće u Beogradu do četvrtka, kada će otići u Vrnjačku Banju na desetodnevne pripreme. U zavisnosti od zdravstvenih okolnosti, crno-beli će zakazivati pripremne utakmice, a za sada, Parni valjak je potvrdio učešće na turniru u Sarajevu od 4. do 6. septembra. Uz Partizan NIS, na turniru će učestvovati i Igokea, francuski Metropolitans i Budućnost Voli. 📸 @draganastj.photo #KKPartizan #ABALiga #7DaysEuroCup

A post shared by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) on Aug 17, 2020 at 2:16am PDT