VAŽNA INFORMACIJA ZA DELIJE: Ovo su opcije za navijače Zvezde, koji žele sezonsku kartu za basket!

Uprkos pandemiji koronavirus Crvena zvezda je saopštenjem odlučila da detaljno pojasni navijačima kako mogu do sezonskih karata za košarkašku sezonu, ali i koje su njihove mogućnosti.

- KK Crvena zvezda i zvanično je započeo sezonu 2020/21.

Ova sezona je po svemu posebna i izvesno najveći izazov u novijoj istoriji. Situacija sa globalnom pandemijom virusa Covid-19 dovela je do toga da se menadžment kluba suočava sa preprekama kakve do sada u svetu sporta nisu viđene. Najveći udarac svakako je pretrpelo finansijsko poslovanje i zato je zvezdaško jedinstvo i pomoć navijača sada jako važna.

Motiv za menadžment kluba da se odluči da definitivno krene u prodaju sezonskih ulaznica pronađen je u brojnim porukama podrške prijatelja kluba, poslovnih partnera i pre svega navijača kako direktnim putem, tako i putem društvenih mreža.

KK Crvena zvezda je potpuno svesna situacije u kojoj živimo od marta ove godine. Neizvesnost je ono što nas sve brine. Kako bismo uspeli da je prevaziđemo izazov, KK Crvena zvezda je ove sezone odlučila da omogući svim navijačima potpuno novi koncept i uvede nove tri opcije sezonskih ulaznica u novoj sezoni za sve sektore u dvorani:

SEZONSKA ULAZNICA 30,

SEZONSKA ULAZNICA 20 i

SEZONSKA ULAZNICA 10!

Koncept se zasniva na tome da kupac ima garantovanih, 30, 20 ili 10 utakmica koje će se igrati uz prisustvo gledalaca! To znači da je i broj utakmica definisan i siguran, čak i po cenu prenošenja u narednu sezonu!

KK Crvena zvezda je vrlo optimistična i veruje da se to neće dogoditi, ali pre svega brine o bezbednosti i sigurnosti svojih navijača!

Imajući u vidu sve navedeno, KK Crvena zvezda je kao prvu meru, primenila smanjenje kapaciteta sezonskih ulaznica koje će se naći u prodaji na 30% od ukupnog kapaciteta hale Aleksandar Nikolić. Kao Klub smo se kao i do sada vodili kapacitetom hale Aleksandar Nikolić, s tim da je ove sezone broj sezonskih ulaznica u prodaji ograničen! Smanjenje kapaciteta je urađeno u skladu sa propisanim merama Republike Srbije, kao i uputstvima Evrolige, poštujući i ostale mere neophodne da se svaki naš navijač osećao bezbedno. Shodno tome, važno je da napomenemo da je biranje mesta po prošlogodišnjem rasporedu praktično nemoguće, iz razloga što 70% numerisanih mesta neće ni biti u prodaji u ovom trenutku.

Ovim najviše utičemo na vlasnike sezonskih karata od prethodne sezone, pa smo zbog toga za njih rezervisali prvu nedelju prodaje, sa pravom preče kupovine, u nadi da će svaki “sezonac” pronaći svoje novo ili staro mesto! Kako su oni najviše i oštećeni prekidom prethodne sezone, za njih je odobren najveći popust do sada!

Popust važi samo za vlasnike sezonske karte 2019/20 prilikom kupovine sezonske ulaznice 30, dok su za sezonsku ulaznicu 20 i sezonsku ulaznicu 10 jedinstvene cene!

Počasna mesta biće puštena u prodaji naknadno.

Važno je istaći da će sezonske ulaznice 30 važiti za celu sezonu, ukoliko broj utakmica sa publikom bude premašio 30 događaja na domaćem terenu.

Sezonska 20 i sezonska 10, važiće za tačno 20, odnosno 10 odigranih utakmica pred publikom redom! Znači, njihov kupac ne bira utakmice na koje ide. Nakon odigranih, 20, tj. 10 utakmica, karta će biti blokirana, a njihovom vlasniku će biti omogućeno da ih produži po tačno predviđenom rasporedu, uz doplatu.

OPCIJE DOPUNE SEZONSKE ULAZNICE 20 I SEZONSKE ULAZNICE 10

Sezonska 20 se dopunjuje između 20. i 21. utakmice, dok se Sezonska 10 dopunjuje nakon svake 10. odigrane utakmice, što znači da je za ovu ulaznicu moguće vršiti dopunu još dva puta maksimalno tokom sezone i to između 10 i 11 utakmice, kao i između 20 i 21. utakmice)

DIZAJN I KONCEPT SEZONSKE ULAZNICE

Velika armija Zvezdaša gotovo je svakodnevno tražila način da pomogne klubu, upućivala pitanja kada i kako bi mogli da kupe i preuzmu svoju sezonsku ulaznicu. Jer ona nije samo ulaznica i komad plastike, već deo DNK, osećaj pripadnosti, a bez nje – kolekcija nije kompletna. Crvena zvezda je ponosna što ima takvu podršku ljudi koji razumeju i trenutak i želju da pomognu… Zato je crveno-bela porodica toliko velika, najveća u Srbiji i na Balkanu, takođe i prepoznatljiva i na pozitivnom glasu u čitavoj Evropi.

Dizajn sezonske karte za ovu sezonu je u motivima ’’Crveno-bela DNK i crveno-bela linija života’’. To je svojevrstan nastavak priče koju smo svi zajedno započeli prošle sezone ’’Together we stand, together we can’’. Podsećamo, tada smo svi zajedno ciglu po ciglu, noseći se motivima naše kuće na Malom Kalemegdanu, gradili novi tim Crvene zvezde podsećajući se u jubilarnoj godini naše prebogate istorije i trofejnih godina. Prošle sezone smo se podsetili kako je košarka na ovim prostorima započela, a sada će svi kojima je crveno-bela boja u srcu pokazati ono što prati istoriju Crvene zvezde – jedinstvo, zajedništvo, borba u najtežim mogućim okolnostima, ljubav prema crveno-belim bojama jer sve nas veže ista stvar, a to je crveno-bela DNK – naša linija života.

S toga, prodaja sezonskih ulaznica za sezonu 2020/2021 počinje 9. Septembra!

VAŽNE INFORMACIJE

Prodaja sezonskih ulaznica počinje u sredu 9. septembra od 12 časova.

Pravo prvenstva za kupovinu sezonskih ulaznica imaju vlasnici sezonskih ulaznica i članskih kartica iz sezone 2019/20 i za njih prodaja počinje u sredu 9. septembra i traje do četvrtka, 17. septembra kada počinje prodaja i za vlasnike paketa iz 2019/20 iz Arene, kao i za nove kupce.

Prodajno mesto od prve nedelje pa sve do završetka prodaje (za sve sektore sezonskih ulaznica) je u prostorijama Kluba na Malom Kalemegdanu. Radno vreme: radnim danima od 10 do 18 časova i subotom od 10 do 16 časova..

Od 17. septembra sezonske ulaznice za Tribine i Parter navijači će biti u prilici da kupe i u Hali A. Nikolić u zvaničnoj prodavnici Kluba “FAN STORE”. Radno vreme ovog prodajnog mesta će biti svakog radnog dana od 11-18 časova.

Online prodaja počinje od druge nedelje prodaje, tačnije od četvrtka, 17. septembra. Link za online kupovinu će biti istaknut na klupskom sajtu ili direktno na sajtu www.tickets.rs nakon pomenutog datuma.

Pravo na cenu sa popustom ćete moći da ostvarite ukoliko na uvid donesete sezonsku ulaznicu iz sezone 2019/20, kao i člansku kartu KK Crvena zvezda;

Od 17. septembra prodaja teče redovno i za nove, kao i za stare kupce.

Prodaja će trajati tri nedelje, do 30.09.2020.godine.

Prilikom kupovine sezonske, kupac je u obavezi da priloži lične podatke, kao i JMBG broj od ove sezone, što nalaže novi Zakon o sportu i KK Crvena zvezda je u obavezi da dostavi te podate MUP Srbija radi opštih uslova bezbednosti na sportskim događajima pa Vas molimo za razumevanje.

Mogućnost plaćanja na rate postoji i dalje za vlasnike kreditinih kartica Banke Intesa i Komercijalne banke, beskamatno na 3 i 6 mesečnih rata.

Obavezno je nošenje zaštitinih maski prilikom kupovine sezonskih karata.

