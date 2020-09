JOKIĆ ČESTITAO ROĐENDAN MELOUNU U SVOM STILU! Treneru imam POKLON za tebe: Ili te šaljem u FINALE, ili ideš kući! VIDEO

Nakon veličanstvenog preokreta pokazao je emocije posle pobede što on retko čini,

"To je zbog našeg puta. 3-1 Juta. 3-1 Klipersi. Vratilo smo se. Pre utakmice sam hteo da kažem da šta god da uradimo, pamtiću ovaj tim, ali nisam. Pamtiću svakog saigrača jer je ovo stvarno posebna ekipa. Nemamo nekog 'prvog pika', nemamo nekog superstara. Svako je radio naporno kako bi bio tu gde jeste. Kada smo pobedili osetio sam olakšanje", objasnio je Jokić

Srpski centar je potom govorio o tome šta ovaj tim Denvera čini tako posebnim.

"To što ne odustajemo. Ne znam kako to radimo, ne znam šta nas pokreće, ali mi jednostavno ne prihvatamo da je neko bolji od nas. Drugi mogu da nas pobede, ali da bi to uradili moraju da igraju mnogo bolje od nas",naglasio je Nikola.

Nagetsi su u Orlandu već skoro dva ipo meseca.

"Kada sudija podbaci loptu želite da pobedite svakoga. Da, mnogo dana je prošlo, nedostaju nam porodice, nekada je i dosadno, nekada previše... Ali, kada je lopta na terenu i igramo, uvek želimo da pobedimo", objasnio je momak iz Sombora.

Jokić je pohvalno pričao o treneru Majku Melounu kome je pobeda bila poklon za rođendan.

"To vam i govorim. On je taj koji je spreman za sve. Ne postoji akcija koju oni mogu da odigraju, a da on ne zna šta će se desiti. On je stoprocentno spreman za utakmicu, on se manijački sprema za utakmice. Kada god imamo lošu utakmicu on pronađe rešenje za narednu. Ja potpuno verujem u njega i on je bitan deo Denver Nagetsa", kaže Nikola, koji otkriva šta je poklonio svom treneru: "Dao sam mu finale zapadne konferencije! Pre utakmice sam mu rekao: 'Treneru, imam baš dobar poklon. Pokloniću ti ili put kući ili finale konferencije", rekao je kroz smeh Jokić.

