SKIDAM KAPU DŽOKERU, NADAM SE DA AMERIKA VIDI KOLIKO JE DOBAR: Legenda NBA se poklonila Jokiću VIDEO

Proslavljeni košarkaš Čarls Barkli hvalio je Nikolu Jokića posle druge utakmice finala Zapadne konferencije NBA u kojoj je Denver poražen od Los Anđeles Lejkersa sa 105:103.

Jokić je utakmicu završio sa 30 poena, šest skokova i devet asistencija, a serijom od 11 uzastopnih poena vratio je svoj tim u igru u finišu meča. Ipak, nesmotrenost u odbrani koštala je "Nagetse" pobede.

"Morate da saosećate sa 'Džokerom', čoveče. Taj dečko je dao sve od sebe kako bi njegova ekipa pobedila... On nije hteo da dopusti da izgube večeras, ali... Skidam kapu 'Džokeru'. Nadam se da Amerika koristi šansu i vidi koliko je on dobar igrač. Da uradite to što je on uradio. Imao je sjajne asistencije, on je ispred sebe imao člana najbolje defanzivne petorke i pomislio: 'Potreban nam je koš. Entoni Dejvis, koliko god da si ti dobar - ja ću igram sa tobom u reketu'", rekao je Barkli u emisiji "Inside the NBA" sa Kenijem Smitom, Šekilom O'Nilom i Ernijem Džonsonom.

