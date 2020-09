SRBIN DOŠAO NA SVADBU, PA IZ HRVATSKOG LIČKOG SELA OD 86 STANOVNIKA UZDRMAO KOŠARKAŠKU EVROPU: Korona promenila porodične planove

Verovali ili ne, neki od najvećih košarkaških transfera poslednjih meseci obavljeni su iz srca Like, iz Prokike, maloga sela u opštini Brinje koje ima samo 86 stanovnika, a razlog je odluka menadžera Marka Jelića, da boravak u tom mestu zbog pandemije koronavirusa potraje znatno dužeod planiranih nekoliko dana.

– Baš kao i u mom rodnom Beogradu ili pak rodnom mestu mojih roditelja Trebinju, ja se ovde osećam jako dobro. Potpuno sigurno i bezbrižno. U kući naših prijatelja imali smo veliki komfor, sve uslove za odmor, a ja sam čak imao i kancelariju. Što je najbitnije, leto je najstresniji deo godine jer se dogovaraju novi ugovori pa je meni jako bitno da imam mir, ali mi je bitna i energija ljudi kojima sam okružen. Koristio sam blagodati Like za potiskivanje stresa, mnogo šetao šumom, vozio kvad po Velebitu, odlazio na kratka kupanja u Senj ili Zadar, gde je moj prijatelj Stojko Vranković. Osim prirodnih lepota Like, okolnih brda i šuma, ono što me najviše privuklo su ljudi.

Oni koje ovaj Beograđanin najviše spominje članovi su porodice još uvek aktualnog hrvatskog rekordera u bacanju kopljaIvana Mustapića. Dakako, i on sam.

– Ivan je glavni krivac što smo se moja porodica i ja osećali kao kod kuće. Mi se i inače posećujemo, nije Lika daleko od Beograda. Ovaj put posebno je uživao moj šestogodišnji sin Nikša, koji se igrao sa psima, imao je svoj luk i strelu pa je čak i “trenirao” zajedno s našim domaćinom koji se bavi 3D streličarstvom. Ovaj put u Lici je baterije punio dva i po meseca.

Mi smo zapravo došli na svadbu Ivanovog sina Jakova, kom sam menadžer, i plan je bio da ostanemo pet-šest dana, pa produžimo za Trebinje, ali kako se i u Beogradu i u Republici Srpskoj dogodio drugi talas koronavirusa, zbog supruge i sina procenio sam da ćemo tu biti najsigurniji. Štaviše, sve vreme boravka u Lici nisam morao da nosim masku, čak sam i izbegavao slušati vesti o koronavirusu. Kada bih čuo da u mom Beogradu nema noćnog života, da su zavladali apatija i strah, sve to bi mi bilo nekako daleko.

Marko Jelić je i agencija za koju radi, zastupaju mnoge poznate košarkaše među kojima su Nikola Milutinov, Janis Adetokunbo, Stef Kari, Vanja Marinković.

