LEGENDARNI ALEN AJVERSON KROZ SUZE ŠOKIRAO JAVNOST: Nikada nemoj da misliš da tvoj život ničemu ne vredi!

Bivši NBA košarkaš Alen Ajverson bio je gost podkasta "All The Smoke".

Ajverson važi za jednog od najomiljenijih igrača širom sveta, a najbolju košarku pružao je u dresu Filadelfije sa kojom je stigao stigao do finala, dobio nagradu MVP i bio igrač sa najviše poena te sezone.

Sada je bio gost podkasta "All The Smoke" kod Stivena Džeksona i Meta Barnsa i govorio o brojnim interesantnim temama, a neke su ga emotivno i pogodile. "Ti si modna ikona. Kako sam sada obučen, istetoviran, sve je to zbog tebe. Mi tebe volimo, dao si mnogim ljudima samopouzdanje kada to nisu imali, dao si im do znanja da mogu da budu uspešni ako samo budu ono što jesu. I ne pričam samo o nama, niti samo o košarkašima. Pogledaj muzičare, pogledaj druge poznate ličnosti, zbog tebe i tvog ponašanja su takvi i zbog toga te pratimo i volimo. Ti nama mnogo značiš. Ne smemo da te izgubimo. Samo što smo izgubili Kobija... Svo cveće ovog sveta za tebe nije dovoljno brate moj. Kapiraš?", rekao je Stiven Džekson, a ta izjava je Ajversona čak i rasplakala.

Ubrzo se Alen nadovezao brišući suze.

"Šta je pogrešno u tome da budeš ono što jesi? Nemoj nikada da misliš da tvoj život ničemu da vredi. Time Bogu ukazuješ nepoštovanje, a on ti je dao život. Nikada nemoj da želiš da budeš neko drugi, budi ti, super je biti ti. Nebitno je da li si bogat ili siromašan. Ja nikada nisam znao da li ću biti bogat niti sam nikada bockao Boga i izazivao sudbinu pitanjima zbog čega nisam bogat i kada ću to postati"

Nastavio je Ajverson sa emotivnim izlaganjem dotakavši se pokojnog trenera Džona Tompsona.

"Kada se setim svojih dana na Džordžtaunu, nisam bio spreman ni za šta... Taj je***i čovek i šta je sve uradio za mene, mislim obožavam Filadelfiju, imao sam ono što je Kobi imao u Los Anđelesu, Lebron u Klivlendu i Džordan u Čikagu, ali... Trener Tompson je protiv Vilanove bio pravi junak. Na tribinama su nosili transparente u kojima su me vređali govorivši kako sam ja sledeći O Džej Simpson sa sve lancima i lisicama, aludirajući na onaj skandal iz srednje škole... I trener Tompson je tražio da ih izbace iz sale ili mi nećemo igrati. Obezbeđenje ih je izvelo i nastavili smo, da nisu, ne bismo igrali. Kada god bismo otišli negde, navijači bi me vređali i vikali da sam 'zatvorska ptičica'. A znate ko mi je uvek držao stranu? Džon Tompson", ispričao je Alen Ajverson.

