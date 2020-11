SVI SU U ZABLUDI: Filipovski OTKRIO koje je njegovo pravo ime VIDEO

Slovenački stručnjak u opširnom intervjuu za TV Partizan govorio je o počecima, razvoju karijere, hobijima, psihologiji, ishrani, stilu života…

- Verovatno roditelji nisu znali da li ću biti muško ili žensko, pa su stavili Saša. To je žensko ime u Sloveniji, a svuda na Balkanu i Rusiji je muško. Tako da sam ja Saša i muško - objasnio je Filipovski u intervju za klupsku televiziju.

Filipovski je izjavio i da mu je posebno interesantna psihologija, da voli kvantnu fiziku i da je o tome mnogo čitao i prošao mnogo seminara.

- Čovek kao biće nije samo socijalno biće, već ima unutar sebe mnogo sakrivenih moći. Bavim se meditacijom, već 20 godina učim. Poslednjih nekoliko godina meditiram dnevno bar jednom, do dva puta po 20 minuta. Išao sam na seminare. Zašto sam to tražio? Čovek kome dobro ide u životu nikad ne traži unutrašnju sreću ili mir”, rekao je Filipovski i objasnio:

- U životu sam se mnogo selio, prošao različite dečje bolesti, imam razvod braka iza sebe. Bilo je uspona, padova, uspeha i neuspeha. Uvek me interesovalo kako čovek da nađe svoj mir. Da ne moraju drugi da budu krivi – predsednik kluba, novinari, igrači. Zašto tražiti izgovor van sebe da bih bio srećan. Ali došao sam do odgovora da jednostavno da je samo čovek sam odgovoran za svoju sreću. Počeo sam mnogo da radim na sebi, kopam po mislima, osećanjima. Sve je za nekoga lek, za nekoga otrov. Prihvatio sam ovo kao način života. Volim prirodu, tako da mi to trenutno nedostaje. Razmišljam o sebi, radim na sebi, to prenosim na igrače.

