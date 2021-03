PRVO POLUVREME IH SKUPO KOŠTALO! Jovanović: Zaslužena pobeda Krke

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su se sa 17 vezanih poena Petruševa vratili iz zaostatka od 13 poena sredinom poslednje četvrtine, ali su kod rezultata 72:71 u poslednjem minutu posle promašaja Kazalona a potom i Petruševa sa linije slobodnih bacanja ispustili priliku da dođu do izuzetno važne pobede. U preostalom vremenu je dosuđena nesportska lična greška Kazalonu posle koje je meč bio rešen.

Na konferenciji za štampu posle meča trener Mege Vladimir Jovanović je istakao da ne može da kaže da njegovi igrači nisu dali sve od sebe iako je bio slabiji pristup na početku utakmice:

– Rekao bih da naša forma koja se posle reprezentativne pauze, pokazala protiv Borca, nastavila iako sam se ja nadao u međuvremenu da će to da bude bolje. Mislim da smo sa manjkom energije ušli u utakmicu, ekipa Krke je bila jako motivisana i brzo je preuzela kontrolu nad utakmicom i mi smo praktično ceo meč kaskali za njima. Uprkos našoj dobroj igri u odbrani u nekim trenucima, nismo uspeli da to materijalizujemo u napadu. Ne mogu da kažem da moji igrači nisu dali sve od sebe, pristup na početku je definitivno bio slabiji nego što je utakmica zahtevala, ali u drugom delu smo bili energetski jako dobri međutim, to u ovom trenutku nije bilo dovoljno. Nismo uspeli da ispravimo greške koje smo većinom napravili u prvom poluvremenu. Čestitao bih ekipi Krke na zasluženoj pobedi i poželeo im sreću u nastavku prvenstva, a mi čekamo sledeće utakmice gde ćemo pokušati da ispravimo greške

Kurir sport

Kurir