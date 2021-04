JARAMAZ VERUJE U ISKUPLJENJE: Popravili smo lošu sliku o Partizanu

Partizan je u ponedeljak slavio u dvorani "Ranko Žeravica" protiv Splita (80:58) i tako završio takmičenje u regionalnoj ligi van domašaja plej-ofa.

Jedan od boljih pojedinaca u timu Aleksandra Matovića bio je upravo Jaramaz, koji je izneo utiske nakon meča.

"Drago mi je što smo pobedom završili nastup u ABA ligi. Bilo je nekih propusta i nekih grešaka, posebno u drugom poluvremenu kada smo podigli razliku na 20 poena. Ne bih sada potencirao to, već bih hteo da stavim akcenat na odnos svih nas u poslednjem periodu, svih igrača i stručnog štaba. U poslednjih mesec-dva smo stvarno maksimalno dali sve od sebe što se vidi i po rezultatima, gde smo vezali pet pobeda", rekao je Jaramaz za klupsku televiziju.

Veruje da su crno-beli sa pet pobeda u nizu uspeli da poprave lošu sliku ove sezone.

"Dangubić je nekoliko utakmica igrao povređen, Trifunović je imao problema sa prstom. Svima nam je bilo stalo da popravimo koliko-toliko lošu sliku koju smo izgradili porazima sredinom sezone. Nadam se da smo uspeli u tome", rekao je Jaramaz.

foto: @starsport

Istakao je da se previše ne raduje predstojećoj pauzi do starta Superlige za koju se nada da će je crno-beli osvojiti.

"Nezgodno je kada imamo pauzu sa zvaničnim utakmicama, jer je teško zakazati prijateljske mečeve u tom periodu, zbog usklađenosti takmičenja, sad treba da se igra Superliga, dolazi timovi iz različitih takmičenja. To nama otežava, ali naš odnos će ostati isti. Motivacija jednaka kao i do sada, imamo cilj da osvojimo Superligu koja dolazi", naveo je on.

Za kraj je poručio da crno-beli još motivisaniji ulaze u nastavak sezone.

"Zbog toga nam je motivacija još veća. Mislim da našim nastupima nismo zaslužili sreću u nekim mečevima. Imam utisak da smo u ovom poslednjem delu sezone podigli nivo igre, ali je besmisleno govoriti šta bi bilo da smo ovako igrali u tom delu sezone. Ne bih se više osvrtao na to", zaključio je Jaramaz.