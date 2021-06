DOMINACIJA, KAKVU SVET NE PAMTI! Košarka je sport koji svi igraju, ali uvek POBEĐUJU SRBI!

Košarkaška godina za ponos, ali i novi pečat na potvrdi: Srbija je zemlja košarke!

Ako je i bilo nekoliko kriznih godina, one sada postaju prošlost. Ponovo smo tamo gde nam je i mesto: na vrhu evropske i svetske basket pozornice. Milina je gledati važne mečeve u NBA i Evroligi, gde glavne uloge imaju srpski asovi. Tako smo doživeli i da kada jedan od njih ubaci 16 pobede uz devet skokova, slušamo sledeće:

- Najgori meč u NBA karijeri. Nikad slabija igra...



Dakle, kada Jokić ubaci 16 poena, to je mizerija. Toliko o tome koliko je lestvica visoko postavljena. U narednim danima Nikoli sledi priznanje za MVP NBA lige. Da, za najboljeg košarkaša na svetu!

Tako je preko Bare, a na Starom kontinentu još veća dominacija i još više trofeja. Vladimir Lučić i Vasa Micić su članovi idealne petorke Evrolige, a Vasa je uz to MVP regularnog dela, ali i fajnal-fora elitnog evropskog takmičenja. Kada na sve to dodamo i Miloša Teodosića, koji je u prvoj postavi Evrokupa, dolazimo do apsolutne dominacije.

Dobro poznata izreka da je fudbal sport koji svi igraju, a uvek pobeđuju Nemci, može da se primeni i na košarku. Samo što su u slučaju pod obručima uvek pobednici Srbi. Impresivno.

Napad na Tokio - A sad - reprezentacija 12. jun okupljanje "orlova" 12. jun - 28. jun pripreme za olimpijske kvalifikacije 29. jun Srbija - Dominikana (grupna faza) 30. jun Srbija - Filipini (grupna faza) 3. jul polufinale kvalifikacija za OI 4. jul finale kvalifikacija za OI * Svi mečevi se igraju u dvorani "Aleksandar Nikolić"

