AMERIKANCI SE POKLONILI JOKIĆU: Debeljko je postao čovek od čelika! Ako kuvaru date priliku da stvara, on će napraviti magiju

Čuveni američki list "Njujork tajms" posvetio je tekst Nikoli Jokiću koji je u noći između utorka i srede proglašen za MVP-ja NBA lige.

U tekstu autora Skota Kaćiole ističe se da je Srbin stigao 2014. godine u NBA neopaženo.

"Debeljuškasti centar je bio glavni igrač ABA ligaša kada je Denver ušao u minimalan rizik, uzevši ga u drugoj rundi NBA drafta, izabran je kao 41. pik, a onda ga ostavili u Evropi na još jednu godinu. Nije bilo garancija da će ikada da se pojavi u NBA dresu", piše u uvodu.

foto: Profimedia

Tekst se poziva na reči Ognjena Stojakovića, direktora za razvoj igrača u Denver Nagetsima.

"On je primer kako bi košarkaši trebalo da izgledaju u budućnosti. Ako treba da šutiraš, šutiraj. Ako treba da driblaš, driblaj. Ako je neophodan post ap, radiš i to, jer si sposoban za sve. To je moderna košarka. Ako imate kuvara i stavite ga u Mekdonalds da prevrće pljeskavice, osetiće se užasno. Ali ako mu date priliku da bude kuvar i stvara, on može da napravi magiju", rekao je Stojaković.

Njujork tajms podseća da je Jokić odigrao sve mečeve za svoju ekipu i da je predvodio tim i u najtežim trenucima, poput onog kada se povredio jedan od bitnih igrača Džamal Marej.

"Jokić je sa druge strane čelični čovek, pojavio se u svim utakmicama, bilo ih je 72, držao je ekipu bez Džamala Mareja, startnog pleja i drugog strelca ekipe, koji je povredio ligamente u aprilu. Bez Mareja, Denver je sezonu završio kao treći na Zapadu, pobedivši u 13 od 18 mečeva, kada je Jokić preuzeo odgovornost".

Kurir sport