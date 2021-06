U BARSI DO 2026. GODINE

Abrines (27) je prošle sezone beležio prosečno 6,1 poen i 1,8 skokova po meču u Evroligi, a nastupao je na 39 utakmica.

On je u karijeri već igrao za Barselonu u periodu od 2012. do 2016. godine, da bi zatim otišao u NBA klub Oklahoma Siti, za koji je nastupao do 2019. godine.

Nakon Amerike vratio se u Barselonu, za koju će sada igrati do 2026. godine.

Prošle sezone Barselona je poražena u finalu Evrolige od ekipe Efesa.

foto: EPA-EFE/ERDEM SAHIN

(Beta)