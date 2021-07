UMRO ZDRAVKO KURILIĆ: Odlazak sudije koji je prekinuo meč Jugoplastike i Partizana, svađao se sa Duletom, sudio Draženu i Šmitu

in memoriam

Stariji čitaoci ljubitelji igre pod obručima, setiće se da je Kurilić bio jedan od najboljih sudija svoje generacije, često u paru sa Zoranom Grbcem, a oni koji su pažljivije pratili dešavanja na jugoslovenskim parketima setiće se finala prvenstva između Jugoplastike i Partizana 1989. godine.

U tom momentu to su dva najbolja tima, ne samo u Jugoslaviji. Jugoplastika je vodila rezultatom 75:70, 28 sekundi pre kraja. Svirana je lična greška nad Žarkom Paspaljem, šuter gostiju spremao se da izvede slobodna bacanja “jedan za jedan” posle “tajmauta”. Tokom jednominutnog odmora, ljutiti trener “crno-belih” Duško Vujošević energično je krenuo prema tuzlanskom sudiji Zdravku Kuriliću. Pomoćni trener Partizana Borislav - Reba Ćorković, u želji da smiri tenzije, postavio se između Vujoševića i Kurilića, ali je Vujošević uspeo da uputi par reči sudiji.

Kurilić je posle toga svirao tehničku grešku Vujoševiću, a zatim ga je i isključio.

U tim trenucima, dok su igrači Partizana bili okupljeni oko svoje klupe, centar “crno-belih” Vlade Divac odjednom se uhvatio za glavu i seo na klupu. Prišao mu je klupski lekar, Divac je ustao, a nedugo zatim kompletna klupa Partizana se pokupila i napustila parket.

Prisutni na Gripama nisu verovali da je ovo kraj, prepostavljali su da će se “crno-beli” vratiti na teren da odigraju preostalih 28 sekundi. Ali delegat susreta dr Anton Camplin iz Murske Sobote obavestio je sudije da igrači Partizana ne žele da nastave susret.

Sudija Kurilić je označio kraj meča, igrači Jugoplastike, pomalo zbunjeni, došli su do kruga na centru igrališta i otpozdravili publici.

Divac je posle prekida utakmice izjavio:

“Udaren sam novčićem, tad mi se od muke sve zacrnilo pred očima. Neka smo napustili parket, nismo imali normalne uslove za igru. Suđenje? Katastrofa. Igračima Jugoplastike svaka čast.”

Aleksandar Đorđević bio je van sebe:

“Zašto nam u Splitu stalno viču: “Cigani, cigani!” Zašto nas zovu pederima, zašto? Ja nisam ciganin, a oni koji me zovu ciganinom, veliki su seljaci.”

Oglasio se i sudija Kurilić povodom isključenja Vujoševića:

“Psovao me najvulgarnijim psovkama, vređao mi sve što imam, pretio da će me obesiti nasred Terazija, da će me uništiti kao sudiju i oterati sa sudijske liste.”

Iste noći, Takmičarska komisija Udruženja košarkaških prvoligaša donela je sledeću odluku:

“Na osnovu izveštaja delegata, sudija, te sopstvenog uvida u događaje na utakmici, odlučeno je da se susret registruje postignutim rezultatom, a da se u skladu sa članom 19. Pravilnika o takmičenju Košarkaškog saveza Jugoslavije, treča utakmica između Jugoplastike i Partizana registruje službenim rezultatom 2:0 za Jugoplastiku.

Posle prospavane noći, Đorđević je izjavio:

“Zeznuli smo se, gadno smo se zeznuli. Sad vidim da smo pogrešili što smo otišli sa parketa. Žao mi je, ali onakvu krađu sudija nismo mogli da istrpimo. Žao mi je i to što sam splitsku publiku nazvao seljacima, rekao sam to u trenucima velikog gneva i besa zbog sudijske nepravde.”

Tako su košarkaši Jugoplastike rezultatom 3:0 pobedili u finalu “plej-ofa” i osvojili šampionsku titulu za 1989. godinu.

Pored toga Kurilić je arbitrirao i u jednom od najboljih mečeva ikada, finalu Kupa kupova igranom 14. marta 1989. u Atini između Real Madrida i Snajdera iz Kazerte. Dva majstora, Oskar Šmit sa jedne i Dražen Petrović sa druge strane, zbirno su ubacila 106 poena, pred 12.000 gledalaca u dvorani Mira i prijateljstva u Atini.

Real je uz 62 Petrovićeva poena slavio posle produžetka 117:113, a zanimljivo je da je počivši generalni sekretar FIBA Borislav Stanković ovaj meč uvrstio na listu od 10 najuzbudljivijih mečeva koje je ikada gledao.

Kurilić je druženje sa košarkom opisao ovako:

- Suđenjem sam se počeo baviti 1977 godine. Pre toga sam bio aktivni igrač u klubovima Kreka i Sloboda. Nakon prestanka sa igranjem otišao sam u sudije, angažovao me Miro Kovačević.U Lozani sam položio za međunarodnog sudiju. Tad sam postao najmlađi sudija sa tom titulom., a 1983 i 1984 sam sudio Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre u Los Angelesu. Za taj period me vežu zaista lepe uspomene, jer sam zajedno sa kolegom Kostasom Rigasom proglašen za najbolji sudijski par u Evropi.U bivšoj državi sam sa Goranom Radonjićem bio među najboljim parovima, pričao je Kurilić za “Dnevni Avaz”

Poseban odnos Kurilić je imao sa nenadmašnim i legendarnim Mirzom Delibašićem

“Sa Mirzom Delibašićem sam igrao basket,a posle mu i delio pravdu”, prisjeća se Kurilić.

Iza briljante sudijske karijere brojni su događaji i utakmice i Kurilić se može pohvaliti da je bio protagonista jedne sjajne košarkaške ere.Između ostalog dijelio je pravdu na pet evropskih prvenstava.Vodio je meč finala Kupa pobjednika kupova između Reala i Caserte.

Kurir sport / Nenad Kiš