UČIO OD SRPSKIH STRUČNJAKA, SA SLOVENCIMA NAPRAVIO ISTORIJSKI USPEH! Sekulić: Dončić je pravi lider, bili smo najveće iznenađenje!

Aleksander Sekulić o OI: Dončić pravi lider, napravili smo veliki uspeh

Reprezentacija Slovenije bila je pravi hit na olimpijskom košarkaškom turniru u Tokiju.

Do velikog uspeha i osvajanja četvrtog mesta, Luku Dončića i drugove vodio je selektor Aleksander Sekulić, trener koga mnogo toga vezuje za Srbiju.

Sekulić je znanje sticao u našoj zemlji, studirajući u Beogradu, a tokom trenerske karijere u nekoliko navrata sarađivao je sa našim stručnjacima.

Najveći uspeh ostvario je kao pomoćnik Igora Kokoškova 2017. godine kada su Slovenci osvojili titulu prvaka Evrope.

O utiscima sa Olimpijskih igara u Japanu, Sekulić kaže:

“Ostvaren je veliki uspeh. Naravno, kada se dođe do polufinala ostaje žal za medaljom, ali realno je iza nas bilo mnogo teških utakmica. Pali smo energetski u meču sa Francuskom, a posebno u duelu za treće mesto sa Australijom. Znali smo da se to može desiti, s obzirom kroz šta smo prošli u protekla dva meseca. Generalno, izvukli smo maksimum i ponosan sam na ovu grupu momaka, koja je prvi put odvela košarkašku reprezentaciju Slovenije na Olimpijske igre“, analizirao je Sekulić.

Slovenci su do Tokija imali veoma težak put, jer su i u kvalifikacijama imali veoma tešku grupu.

„Da smo ozbiljan tim to se videlo na kvalifikacionom turniru u Litvaniji. Posle dve pobede u grupnoj fazi, a kasnije i u polufinalu, igrali smo meč za prolaz u Tokio protiv domaće reprezentacije. Uspeli smo vrlo dominatno da ih savladamo pred punom dvoranom u Kaunasu, što je veoma teško. Tada je i košarkaška javnost videla ono što sam ja znao, a to je da imamo na raspolaganju kvalitetnu grupu momaka, koja može puno toga da uradi i na samim Igrama“, istakao je Aleksander Sekulić.

Selekcija Slovenije bila je apsolutni hit u Tokiju, a o partijama Dončića i drugova govorilo se više nego o zvezdama iz američke reprezentacije.

„Godi mi kad čujem da smo bili najprijatnije iznenađenje. Mi smo se samo trudili da idemo korak po korak. Imali smo jedan pik forme u Litvaniji. Trebalo je u kratkom periodu do Igara istvovremeno i osvežiti ekipu, ali i paziti da nosioci igre ne ispadnu iz takmičarskog ritma. Sjajno smo počeli turniru u Tokiju. U grupnoj fazi smo pobedili Argentinu i Španiju, dve supersile. U četvrtfinalu smo bili bolji od Nemačke. Na red su došli Francuzi. Bio je i taj meč na jednu loptu. Moglo je i drugačije da se završi. Međutim, možda nas je na kraju koštao taj pretežak raspored i ritam, koji smo imali u protekla dva meseca. Odmornije ekipe, koje nisu igrale kvalifikacije, na kraju su uzele medalju“.

Sekulić je u ekipi imao Luku Dončića, možda uz Novaka Đokovića i prvu zvezdu celih Olimpijskih igara u Tokiju. Na pitanje koliko je bilo teško veliku NBA zvezdu uklopiti u tim, Sekulić je rekao:

„To je ono o čemu smo razmišljali moj stručni štab i ja. Pre svega, sjajno je kada u timu imate jednog od najboljih, ako ne i najboljeg igrača na svetu. To je ono što svaki trener želi. Znamo da je Lukin napadački talenat možda i najveći na p laneti. U svemu nam je on mnogo pomogao. Bio je vođa i lider, ali nikada iznad tima. Ostali igrači su bili sjajni. Svako je imao svoju ulogu. Ostavili su sa strane svoj ego i ispoštovali ono što se od njih tražilo. Imali smo veliki kvalitet, ali ništa ne bismo uradili da to nije bilo ukomponovano na pravi način“, u dahu je rekao Sekulić.

Tokom svoje trenerske karijere Sekulić je radio je sa mnogim srpskim stručnjacima, koji su mu, po njegovim rečima mnogo pomogli:

„Imao sam sreću da sarađujem sa velikim trenerima. Počeo sam sa Džikićem u Krki, kasnije u reprezentaciji Slovenije sa Božom Maljkovićem, koji je istinska legenda svetske košarke. Nastavio sam sa Igorom Kokoškovim, koji je sav svoj kvalitet pokazao kada je Slovenije 2017.godine odveo do evropskog zlata. Pored srpskih stručnjaka radio sam i sa Alešom Pipanom, Jurijem Zdovcom, Sanijem Bećirevićem. Od svih sam nešto naučio. Zahvaljujući tim iskustvima napravio sam sopstvenu filozofiju i nadam se da se to vidi na terenu“.

Kakvi su vam planovi za budućnost i na reprezentativnom i na klupskom planu?

„Čeka nas Evropsko prvenstvo 2022. godine u Nemačkoj. Imamo izuzetno tešku grupu u Nemačkoj sa domaćom reprezentacijom, Francuskom, Litvanijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. Pokušaćemo tu da ostvarimo što bolji rezultat. Nadam se da ćemo otići i na Svetsko prvenstvo 2023. godine. Na klupskom nivou imam ugovor sa češkim Nimburkom. Cilj je da ostvarim što bolje rezultate, da nastavim da se razvijam kao trener. Svi znamo kakav je ovaj naš posao, nikada ne znate šta će se desiti sutra, zato treba izuzetno ceniti svaki angažman“.

Kurir sport