KARI JE OTIŠAO KOD NEMAČKOG DOKTORA! Tomaševićeva anegdota i zlato iz Istanbula VIDEO

Tada je proradila „nemačka veza“ selektora Svetislava Pešića, koji je upravo Nemcima kao selektor doneo jedino zlato 1993. godine..

„Sećam se da sam se povredio na prvoj utakmici sa Hrvatima, iskrenuo sam zglob i sutradan je bio dosta otečen. Pešić je otišao kod doktora nemačke reprezentacije, protiv njih smo igrali to popodne, zamolio je da me pogleda. On me je nekim čudom osposobio, pritiskom na tri tačke mog tela, taj bol je nestao. Ja sam onda igrao protiv Nemaca i do kraja turnira. Pitanje je da li bi neko drugi to uradio, ali možda nisam imao priliku da to javno kažem, jedno veliko hvala tom čoveku koji me je osposobio da igram protiv njegove ekipe. Radi se o vrhunskom doktoru, mnogi naši fizioterapeuti su odlazili kasnije kod njega jer je imao tu edukaciju, školu za fizioterapeute, ali da nije bilo Pešića i njegovog autoriteta, sigurno ne bi to uradio“, rekao je Tomašević za Nova rs.

Kurir sport / Nova.rs