NE VIDIM PROBLEM SA FILIJALAMA ZVEZDE I BUDUĆNOSTI! Direktor ABA lige o sukobu interesa

On je istakao popularnost koju ABA liga ima u odnosu na nacionalna takmičenja.

- Minimalan broj ljudi je koji misle da nacionalne lige koje mogu da pariraju ABA ligi, sportski i ekonomski. Sponzori uglavnom traže da se igra regionalna liga. Infrastruktura koju pružamo klubovima je mnogo bolja od nacionalne. Znate i sami da u nacionalnim ligama imamo dvorane gde se koševi spuštaju sa plafona, klubovi nemaju stolove za masažu... To je neuporedivo, to vidimo i u samoj popularnosti.

Menjao se sistem takmičenja pred početak nove sezone, pa će u plej-of ići šest ekipa, a Vojinović je objasnio zašto ih nema osam.

- Ja sam bio pristalica da svih osam ide dalje. Ali tada imamo jedan prozor kvalifikacija. Sve to bi produžilo takmičenje za jednu nedelju, a to je značajno za organizaciju nacionalnih prvenstava. Zato je šest ekipa. Vodimo računa o nacionalnim reprezentacijama. Mi afirmišemo svaku pobedu svih šest reprezentacija koje igraju u međunarodnim takmičenjima na društvenim mrežama. Neophodno je da imamo plej-of minimum od četvrtfinala, kako bi ekipe igrale takmičarski. Ovoga puta smo to obezbedili sa šest timova.

Mnogo se priča i o nacionalnom ključu. Moglo bi se desiti da Srbija uskoro dobije i šestog učesnika u ABA ligi, a pravni akti to trenutno ne dozvoljavaju. Ipak, promena ugovora je planirana.

- U ligi od 12, maksimalan broj bio je četiri, sada je broj povećan na pet. To pitanje će rešiti novi društveni ugovor na kojem se radi. Moguće je da se taj broj poveća na šest. To će ipak biti konačna odluka Skupštine.

Često se tokom lige pominje i sukob interesa, prevashodno su neki klubovi ranije ukazivali na nastupe FMP-a i Studentskog centra u regionalnom takmičenju. Milija Vojinović tu ne vidi problem.

- Ne vidim nikakvu problematiku. Ne treba da uplitati ABA ligu u sve to. Ukazujem na društveni ugovor. Svi klubovi su u ABA ligi na osnovu sportskih rezultata. Ne poklapa se nijedan dokument, ne poklapa se nijedna funkcija. Igraju u različitim dvoranama. To pitanje se nikada nije uputilo ni Savezima, a u ABA ligi je to trn u oku.

Predstavnici ABA lige su ovog leta imali sastanke sa Evroligom, koja je garantovala jedno mesto regionalnom takmičenju i u budućnosti.

- Imali smo sastanke sa Bertomeuom. Upoznali smo se uživo, pre toga smo imali sastanke preko Zooma. Dopao mu se projekat. Nastupali smo u sportskom delu, jer nismo zadovoljni sa jednim klubom u Evroligi. Ovaj region je mnogo dao evropskoj košarci. Nesporno će se šampion kvalifikovati u Evroligu, a tri kluba će biti u Evrokupu.

Velika pompa podigla se nakon što je Željko Obradović došao na klupu Partizana, pa je Vojinović i to morao da prokomentariše.

- Šta da kažem o treneru koji je najtrofejniji u Evropi. To je motiv za druge trenere, Radonjića u Zvezdi, Bajića u Igokei, dva mlada trenera u Megi. Ogroman je motiv u prisustvu Željka Obradovića, da ga možda iznenade u daljem takmičenju. Sa nestrpljenjem smo čekali početak lige, već prvo kolo nam je nagovestilo kvalitetnu košarku, uz sve ove transfere imamo plejadu mladih igrača. Transferi su bili iz NBA lige i Evrolige u ABA ligu, uz to da su tržišno klubovi parirali drugima u Evropi. Juče sam gledao meč Mege i SC Derbija, nadam se da nacionalni savezi vide šta ABA liga njima pruža.

