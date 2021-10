UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI POSLE TEL AVIVA U LAKTAŠIMA: Igokea - Crvena zvezda (19)

Zvezda je u prva dva kola savladala Split i Budućnost, a Igokea je posle pobede nad čačanskim Borcem poražena na gostovanju FMP-u.

Dva tima u Republici Srpskoj često igraju neizvesne mečeve, na šta je upozorio i trener branioca titule Dejan Radonjić.

- Ritam utakmica je žestok, nemamo vremena za bilo kakav osvrt ka Makabiju, već odmah moramo da se okrenemo Igokei. Prošle sezone smo izgubili oba meča u Laktašima i to vrlo ubedljivo, a imali smo i vrlo interesantne dvoboje u polufinalu ABA lige. Ekipa kolege Bajića je krenula dobro, očekuju se dobre stvari od njih i ove sezone. Na nama je da iskontrolišemo kvalitet i dobre stvari ekipe Igoke, time ujedno i ovaj meč.

foto: Starsport©

Trener Igokee Dragan Bajić imao je opširnmo izlaganje.

„U samom uvodu moram kažem, da će ovo biti još jedan lep praznik košarke u Laktašima. Poslije PAOK-a u goste nam dolazi aktuelni šampion ABA lige i učesnik Evrolige tim Crvene zvezde, koji je sigurno tim koji ima velike simpatije na ovim prostorima i nadam se da će dvorana biti ispunjena.

Ono što moram da kažem kada je u pitanju Crvena zvezda, gleadajući njihovog trenera i filozofiju igre tako su i selektirali tim. Tu je dosta igrača koje on poznaje već duži period i neki igrači koji su se vratili, a koji su radili s njim. Ono što stvarno moram da istaknem da Zvezda u otvaranju sezone, da ne spominjem kroz kakve su probleme prolazili u proteklom periodu, igra stvarno sjajnu košarku. Pogotovo moram da istaknem deo koji ja obožavam kada je u pitanju njihova igra, to je stvarno ogromna čvrstina kada je odbrana u pitanju. Defanzivni zadaci se odrađuju na najvišem nivou. Samim tim iz dobre odbrane i taj napad dosta dobro funkcioniše. Mogli smo da vidimo kako su bili dominantni protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Makabi, i ono što ja mislim u ovom momentu da je početak sezone da je Zvezda sigurno najkvalitetniji tim u ligi, gledajući roster i same igre koje pružaju na parketu.

Što se nas tiče, pokušali smo koliko - toliko da se odmorimo od naporne i zahtjevne utakmice s PPAOK-om i da se spremimo za utakmicu protiv Crvene zvzede. Iz mog ugla gledano, po pozicijama igrača, sigurno će me razumeti, da ja kao trener nemam ni na jednoj poziciju nekakvu prednost sa koje bih mogao da zapretim ekipi Crvene zvezde.

foto: Starsport©

Međutim ono što sam rekao igračima, ja kao trener sa belom zastavom sa ovim timom neću izaći ni pred jednu ekipu i tako će biti i protiv Crvene zvezde. Pokušaćemo da damo maksimum od sebe, da pružimo ogroman napor i da se kvalitetnijem protivniku suprotstavimo na što bolji mogući način. Gledajući ovo što sam rekao, ako nam se ukaže i promil, nadam se, nekakve šanse mi ćemo je znati iskoristiti.“

Duel u Laktašima počinje u 19 časova.

Kurir sport