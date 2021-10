INTERVJU KOJI JE UZBURKAO REGION: Kukoč progovorio o ZABRANI da priča sa Divcem!

Proslavljeni hrvatski košarkaš Toni Kukoč dao je opširan intervju za "Indeks" u kom je između ostalog otvoreno govorio o svom odnosu sa svojim bivšim saigračem iz reprezentacije Jugoslavije Vladom Divcem.

Kukoč je u dokumentarnom filmu "Jednom braća" otkrio da su mu ljudi iz Hrvatske branili da komunicira sa Divcem u vreme kada se raspadala bivša zemlja.

"U ono vreme je bilo stvarno teško pričati, komunicirati. Bila su takva vremena i za mene i za njega. Danas najnormalnije pričamo. Vlade nije loša osoba, štaviše, uvek je bio teški pozitivac, zajebant. Ali znamo što se tada događalo. Nije bilo lako onda komunicirati o tim stvarima" iskren je Kukoč.

Kukoč je nedavno primljen u Kuću slavnih u Springfildu, a na njegovoj promociji bili su Vlade Divac i Dino Rađa, koji su ranije dobili ovo prestižno priznanje.

"To je samo potvrda kakvu smo generaciju imali, kako se ovde nekada dobro radilo, kolika je bila naša volja i želja za dokazivanjem, za osvajanjem. Naši ciljevi su bili plafon. Nikad nije bilo da idemo na prvenstvo pa je četvrto ili peto mesto dobro. Ako ne bi bili prvi, cela bi ekipa danima plakala od tuge. Tako je bilo od kadeta pa preko juniora, sve do seniora i kad ti takav stav postane standard, onda je to sasvim normalno. Dražen i Cibona su nam bili merilo koliko zapravo vredimo. Zatim Partizan. Pa u Evropi Makabi i Barselona. Lestvica se samo podizala. U Bulsima svaki trening s Džordanom i Pipenom bio je test koliko možeš i koliko si spreman. Mentalno, fizički, tehnički. Jednostavno, standard te naše generacije bilo je samo pobeđivanje i svaki kiks ili poraz smatrali bismo teškim neuspehom. U Bulsima ne bi izgubili utakmicu mesec dana, a onda bi u idućem mesecu izgubili jednu ili dve utakmice i to bi bila katastrofa. "Užas, kakav očajan mesec je iza nas. Pali smo, ovo se više ne sme događati." A od 20 utakmica izgubili bismo jednu ili dve. Tako mi je bilo cele karijere, Vladi i Dinu isto, i zato smatram da je prsten koji sad sva trojica imamo samo potvrda vrednosti jedne sjajne generacije i rada. te ljubavi prema košarci. A mi smo je zaista voleli" rekao je legendarni as Čikago Bulsa.

Kurir sport/Index