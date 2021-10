PROBLEM U NAJAVI! KURIR OTKRIVA: Kari Pešić i Vasa Micić nisu u ljubavi, čak se i javno prozivali! OVO SU SVI DETALJI SUKOBA!

Legendarni košarkaši stručnjak Svetislav Pešić dočekan je kao spasilac reprezentacije Srbije, koja se letos propisno obrukala propuštanjem idealne šanse da se plasira na Olimpijske igre.

Gotovo svi se slažu da je iskusni trener odlično rešenje u ovom trenutku i da posrnule "orlove" može da vrati na pravi put. Već krajem novembra sledi prvi izazov, a to je čuveni "FIBA prozor" u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

foto: Dado Đilas

Prema najavama iz FIBA, postoji mogućnost da u kvalifikacijama zaigraju i najbolji igrači iz Evrolige, pa bi u ekipi Srbije mogao da bude i MVP Evrolige Vasilije Micić.

Međutim, tu se javlja problem koji je nedavno apostrofirao bivši reprezentativac Duško Savanović. Naime, Pešić i Micić nisu u dobrim odnosima, još od vremena kad su sarađivali u Bajernu.

- Tada je bio potpuno skrajnut, bila je to jeziva situacija - otkrio je Savanović za Republiku i dodao da ne zna da li će ga Pešić uopšte pozvati.

foto: EPA/DAVID AGUILAR

Micić je u junu ove godine s gorčinom pričao o iskustvu s Pešićem:

- Naišao sam na specifičnu situaciju gde sam doživeo to da sam potpuno sebe dao treneru i organizaciji u najboljem mogućem smislu, jer sam verovao da ta osoba meni želi najbolje. U tom trenutku to je bio Svetislav Pešić. Sve što se dešavalo dovelo je do situacije da sebe menjam zarad toga da bih dobio neku priliku, koja je u jednom momentu postala za mene nejasna, zašto se to menja. Prvenstveno mislim da je moj odnos s njim i ophođenje bilo apsolutno suvišno za sve, samim tim i za mene, ali ostajao sam svoj - rekao je Micić za Al Džaziru i dodao: - Imao sam saigrača Duška Savanovića, koji mi je uvek govorio da se to dešava s razlogom i da nije dobro to što mi se dešava, ali da ću iz toga naučiti.

foto: Starsport©

Pešić je nešto ranije komentarisao Micićevu najbolju sezonu u karijeri, ali nije imao mnogo pozitivnih reči za njegovu igru.

- Doveo sam ga u Bajern, selektovao sam ga za najviši nivo, a želeo sam da ga dovedem još dok sam bio u Zvezdi, nego Miško Ražnatović nije pustio. Drago mi je zbog njega, zaslužio je MVP priznanje i razvio se u vrhunskog igrača. S druge strane, mislim da je dobio previše ovlašćenja u timu poput Efesa, tako talentovanom timu koji raspolaže s mnogo napadačkih opcija. Vasa je lider, nije ga menjao Ataman, a onda je Vasa počeo da pravi greške, da uzima loše šuteve, i tu nastane problem, a Larkin je dugo sedeo na klupi - pričao je selektor za Sport klub.

Ovakva situacija je praktično nepodnošljiva, pa se može očekivati da njih dvojica nakon svega ipak izglade odnose.

Kurir sport