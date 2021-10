ŽELJKO OBRADOVIĆ: Pobeda protiv Cibone daje samopouzdanje pred Evrokup

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da pobeda protiv Cibone daje samopouzdanje pred početak Evrokupa naredne nedelje.

"Pobeda koja pre svega daje samopouzdanje zbog toga što naredne sedmice počinje Evrokup", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

"Igramo prvu utakmicu u Nemačkoj i nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje i da će igrači koji u ovom trenutku nemaju neku veliku minutažu shvatiti da moraju da pomognu timu, jer počinje ono što je veoma bitno, a to su dve utakmice u toku sedmice, tako da svaki igrač mora da zna da će biti veoma bitan i važan za ekipu", dodao je on.

Košarkaši Partizana upisali su i četvrtu pobedu u ABA ligi savladavši u Zagrebu Cibonu sa 79:61, u četvrtom kolu.

Obradović je dodao da je urađena analiza protivnika i prijateljskog meča, u kojem je Cibona savladala crno-bele.

"Znali smo da je to tim koji od prvog do poslednjeg minuta igra na najvišem mogućem nivou i da igra agresivnu košarku. Tako su igrali i danas bez obzira na to što smo mi u pojedinim trenucima imali vođstvo od 12 do 14 razlike", ocenio je on.

Trener crno-belih "čestitao je protivničkom timu na tome što se nisu predavali, i na svemu što su do sada uradili u ABA ligi".

"Što se nas tiče imamo trenutke kada igramo zaista veoma dobro i veoma pametno, ali tako imamo i trenutke kada donosimo veoma loše odluke. Svaki put kada se tako nešto desi to je naravno zasluga i protivničke ekipe i njihove agresivnosti, ali ono na čemu ćemo morati da insistiramo je upravo to. Da donosimo prave odluke, ali košarka je takva igra da nekada pogađaš, a nekada promašuješ", rekao je Obradović.

Partizan je sada vodeći na tabeli ABA lige sa četiri pobede, dok je Cibona na učinku od tri pobede i jednog poraza.

Crno-beli će u utorak igrati prvi meč Grupe A Evrokupa, na gostovanju ekipi Hamburga.

Naredni meč u ABA lig Partizan igra protiv Krke na domaćem terenu, a Cibona gostuje Studentskom centru.

Beta