Najefikasniji pojedinac na susretu bio je Kevin Panter sa 19 poena, a upravo je njegova trojka za 14:7 raspametila komentatora iz Španije.

Partizan je uspeo da izbori drugi napad, Koprivica je dodao loptu do Pantera koji nije mnogo razmišljao već je odmah đutnuo trojku. Izazvalo je to oduševljenje svih u dvorani, ali i španskog komentatora, pa su neki navijači poručili da je bolje da upravo on prenosi susrete „parnog valjka“.

Kurir sport