ČAČAK GORI! ŽELJKO PRVI PUT VODI LIGAŠKI MEČ PROTIV BORCA! Drugar Biska iz kafića "Žoc" za Kurir poručuje: Dobiće veliki aplauz!

U dvorani kraj Morave u šestom kolu ABA lige Borac igra protiv moćnih crno-belih, koje s klupe predvodi veliki trener i koji jesenas melje i mnogo jače protivnike.

U kafiću "Žoc" blizu centra Čačka, u kom se pije pivo "žoc", koje je nazvano pravo po nadimku čuvenog trenera, pred istorijsku utakmicu uvereni su da će Željko u Čačku biti dočekan više nego - izvanredno!

- Možda grešim, ali mislim da će Željko u subotu uveče u našoj dvorani dobiti veliki aplauz, a šta je drugo i zaslužio - kaže pred utakmicu Predrag Albić Biska, Željkov drug iz mladosti.

- Aplauz uprkos tome što vodi protivničku ekipu?

- Aplauz, naravno - potvrđuje Biska.

- A kako će Željku biti u subotu uveče kad izađe na parket, ovog puta sa ekipom protiv svog Borca - pitali smo još.

- Naravno da mu neće biti lako, on je dete Borca, u dvorani će biti dosta njegove familije, drugova, prijatelja, ali šta se mora, mora se. On je veliki profesionalac, ne sumnjam da će utakmicu odraditi do kraja profesionalno - veli Biska.

I otkriva jednu tajnu:

- Obradović je pre pet-šest meseci, pre ugovora s Partizanom, radio malo sa ekipom Borca, vodio neke treninge, pomogao...

U kafiću "Žoc" Željkove slike iz vremena kad je igrao za Borac, jedna, druga, treća u dresu kluba iz grada s Morave, pa ekipna slika iz osamdeset i neke, Žoc i Biska kad su bili mladi, pa još jedna na kojoj su takođe Željko i Biska, ali na ovoj slici napuklo staklo, koje niko ne menja...

- Staklo je puklo kad je otvaran kafić, trubači su toliko jako svirali da su pucala stakla, slike padale sa zidova... A Željko, kao što je poznato, veoma voli trubače - otkriva Biska.

U subotu u Čačku Željka će dočekati stara ekipa, kao i uvek, i Biska, koji navija za Partizan, i Jordan, koji navija za Borac i Zvezdu, i Ilke, i Cipi, Mišo Toroman, Vlajs, Rale Bojić, Dejan Vukas, Saša, gosti iz kafića, stižu navijači Partizana iz Beograda, Podgorice, gradova u okolini...

- Željko je svojim povratkom mnogo unapredio srpsku košarku. S titulama prvaka Evrope odavno je postavio domaći zadatak svim evropskim trenerima. On je ikona svetske i evropske košarke, zaboravlja se da je bio i veliki košarkaš. Veliki gospodin i u sportu, i druženju, i u piću. Poštovan je i cenjen svuda, gledam samo kakve ovacije dobija u Beogradu, u Zadru, Splitu, po Evropi, svuda, možda je u Čačku ponajmanje cenjen, ovde nekako, nek mi bude oprošteno ako grešim, nema poštovanje kakvo bi trebalo da ima - konstatuje Biska.

Pomogao je mnogima, ali ne želi da se zna Pred istorijsku utakmicu Biska ređa uspomene iz zajedničkog odrastanja, prošlih vremena, seća se kako je Željka dva puta vraćao kad je hteo da napusti košarku. - Koliko je samo humanitarnih akcija podržao, koliko ljudi pomogao, ali, uvek tiho, da se ne zna, da se ne pročuje... I ono zbog čega ga posebno cenim i volim, a to je što je on krvavi radnik i u košarci, i svuda gde god se čega prihvati - veli Biska. A rezultat utakmice? - Pobediće Partizan zbog više razloga, prvi je što za trenera imaju Željka - kaže prijatelj velikog trenera. Točak i Smak napravili 22 pesme za Bisku I Biska je legenda Čačka. Velika. Čuvena grupa Smak i gitarista Radomir Mihailović Točak posvetili su Predragu 22 pesme, Biski je svaka od njih veoma draga. I za kraj, pitanje iz kafića "Žoc" za Čačane na koje sam Biska nije hteo da da odgovor: - Zašta Biska ne dolazi više u halu kraj Morave da gleda košarku?

Zoran Šaponjić / Kurir sport