NEBOJŠA ČOVIĆ: Očekivali smo bolje rezultate! Nemamo para za 18-19 igrača, imamo ogromne finansijske probleme i sa ovih 14-15

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović napravio je presek dosadašnjeg dela sezone.

Čović je napomenuo da su u klubu očekivali bolje rezultate, ali da su raspored i sistem takmičenja nemilosrdni.

"Moram da kažem da smo očekivali da bude nešto malo bolje. Mi smo u Evroligi tipovali da zbog rasporeda imamo bar dve pobede u prvih sedam kola. Dobili smo Makabi u Tel Avivu i delimično to poništili sa izdanjem ovde protiv Albe. Idemo dalje, ali je izuzetno teško, naporno. Ekipa je odigrala za mesec dana 11 utakmica, prešla je preko 16.000 kilometara što je prosek 600 kilometara dnevno", rekao je za RTS Nebojša Čović.

Povrede i korona su predstavljali veliki problem.

"Ono što ne možete da planirate su povrede. Nama je od početka sezone devet igrača u povredama. Dobrić je došao iz reprezentacije povređen, nakon toga su se povredili Davidovac, Lazić, Vajt, plus korona. Cirbes koji je vakcinisan je dobio korona, Ivanović koji je preležao i dobio dve vakcine izlazi iz korone. Nije devet igrača odjednom, ali smo u jednom trenutku imali 5-6 igrača van terena, što je veliki napor."

Na pitanje, da li je sadašnji sistem Evrolige održiv i da li klubovi mogu da izdrže takav tempo, Čović kaže.

"U Evroligi se došavaju neke neobične stvari i mislim da je neminovnost da se nešto menja. Pritom mi nemamo mogućnost da imamo 18-19 igrača u ekipi. Mi sa ovih 14-15 imamo ogromne finansijske probleme. Izuzetno je teško. Ulazimo u situaciju da klubovi više troše nego što zarade. Ušli smo u tu spiralu, u ovom vremenu korone ne možete da očekujete ko zna kakve sponzore. Pobeda u Evroligi je 37.000 evra, u UEFA Ligi Evrope oko 700.000."

Sada slede izbori u klubu.

"Pošto su pred nama izbori u Crvenoj zvezdi i ljudski je reći da nešto ne možete i ako nemate izazov da neko drugi dođe ko to može lepše. Za ovih deset godina osvojeno je 17 trofeja, plus juniorska Evroliga, plus dva finala juniorske Evrolige. Imamo postravljen i sistem i menadžment koji radi."

On se osvrnuo na finansijske mogućnosti kluba.

"Crvena zvezda mora da funkcionuše transparentno otkad sam ja došao. One priče oko bankomata i ostalo - da smo imali mogućnost da dođemo do većeg budžeta možda bi nam i neki rezultati bili veći. Ja to ne govorim iz aspekta kukanja, guraćemo dalje koliko možemo", završio je Nebojša Čović.

Kurir sport