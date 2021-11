NISMO MOGLI BOLJE! Jovanović posle Zvezde: Jedan starter nam je 2004. godište, a centri imaju po 20 godina

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su u utakmici odigranoj u hali Aleksandar Nikoli bili desetkovani neigranjem Boriše Simanića, Malkolma Kazalona i Mateja Rudana, ali su posle slabijeg prvog poluvremena, u drugom odigrali čvršće i angažovanije međutim, to nije bilo dovoljno da ugroze pobedu Zvezde.

Na pres konferenciji posle utakmice trener Mege Vladimir Jovanović je istakao da nije bio zadovoljan pristupom na početku meča, ali da je njegova ekipa u ovom sastavu izvukla 300 posto mogućnosti:

– Nisam zadovoljan kako smo otvorili meč. Tu pre svega mislim na neadekvatan pristup. Dozvolili smo rivalu ono u čemu je on najbolji, ali objektivno uopšte nije lako zaustaviti Zvezdu u tom skoku u napadu i agresivnoj odbrani, koja vas gura u izgubljene lopte. Sa prvim poluvremenom nisam zadovoljan, ali u nastavku smo pokazali neki karakter i odigrali smo korektno. Čestitao bih Zvezdi na zasluženoj pobedi, poželeo im dosta uspeha u nastavku kako u ABA ligi, tako i u Evroligi. Na nama je sada da opet zbijemo redove, ali u ovom sastavu u kom smo igrali ovu utakmicu mi smo izvukli 300 odsto naših mogućnosti. Bez dva igrača iz startne petorke, bez praktično igrača na poziciji „četiri“ mislim da je ovo od nas više nego zadovoljavajuće – rekao je Vladimir Jovanović.

Upitan da prokomentariše dosadašnji tok sezone, strateg Mege je rekao:

– Odigrali smo prvu utakmicu jako dobro i očekivanja su naglo porasla. Pomislili smo da je naš kvalitet nešto viši nego što je to realno. Međutim, spustili smo naše standarde. Veoma je bitno istaći da mi možemo da se merimo jedino sami sa sobom. To je najbitnija stavka, jer ovi igrači su baš mladi. To nije alibi, to je opredeljenje mog kluba. Imamo momka koji je 2004. godište i igra u prvoj petorci, a centri imaju po 20 godina i odigrali su jako dobro. Mi se trudimo da budemo što bolji i ja mislim da ćemo da budemo bolji, čak sam i poprilično siguran u to. Ali, za za kakav plasman će to biti dovoljno to ćemo videti, jer ne pitamo se samo mi. Liga je veoma jaka i zahtevna za nas, svaka povreda i virus je za nas baš veliki problem – konstatovao je Jovanović.

Kurir sport