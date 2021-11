NENAD ČANAK POSLE PORAZA OD PARTIZANA: Emocije? Ne bih o tome

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Lijetkabelis sa 84:77 (20:14, 19:24, 27:22, 18:17), u utakmici petog kola Grupe A Evrokupa.

Crno-beli su upisali četvrtu pobedu u Evrokupu i imaju isti skor kao Huventud i Lokomotiva, dok Lijetkabelis sada ima dve pobede i tri poraza.

Nakon poraza svoje prve utiske izneo je bivši trener Partizana, a sada šef struke Lietkabelisa.

"Imali smo šansu i srećan sam što tim nije odustao i što se borio do kraja. Imali smo neke šanse, ali smo promašili otvorene šuteve za tri poena, Partizan je to iskoristio i pogodio i oni su pobedili. To je to", izjavio je.

Govorio je i o "sušnim" periodima svoje ekipe.

"Ne smeš da igraš sa praznim minutima ako želiš da pobediš tim kakav je Partizan. Nismo ubacili neke šuteve na kraju. Partizan je imao 10 skokova više i to je presudilo. Imali smo prazan hod početkom treće i sredinom druge četvrtrne. Pokušavali smo neke stvari koje mi ne možemo da radimo, nemamo kvalitet za to. Fali nam startni bek šuter Gidreaitis. Vratiće nam se posle ovih prozora, i bićemo bolji", rekao je.

Upitan je i da li je osetio posebne emocije u susretu sa bivšim timom.

"Ne bih ja govorio o tome, Partizan je više zadužio mene, nego što sam ja njega. Drago mi je da je bila drugačija slika nego poslednji put kada sam bio pred ovim navijačima", zaključio je.

Kurir sport