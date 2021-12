TRANSFER KAKAV REGION NE PAMTI: Amerikanac dolazi u Split, a za 10 godina profesionalne karijere promenio 19 klubova!

Iskusnom beku će ovo biti prvo iskustvo u regionalnoj košarci, a kada se uzme u obzir spisak klubova za koje je igrao kroz karijeru deluje nezamislivo da nikada nije nastupao na ovim prostorima.

Hrvatski tim biće 20. različiti klub u njegovoj karijeri, u toku koje jedino nije igrao u Africi!

Nakon što je 2011. godine izašao na NBA draft i nije izabran, počela je profesionalna karijera Šenona Šortera. Studirao je tri koledža u Teksasu, opredelio se da zaigra u rodnom Hjustonu, za ekipu Blejza, ali to je bilo kratkog daha.

Sledila je njegova turneja po Južnoj Americi. Bio je u Meksiku, pa u Argentini, uz dva kratka izleta u Izrael. Prve tri godine profesionalne karijere obeležilo mu je čak osam klubova, da bi se tek od 2015. malo smirio.

Prešao je u Japan, zatim u Kinu, pa Francusku, Tursku, Australiju, Liban, Južnu Koreju i na kraju Grčku!

foto: Profimedia

To je kompletan spisak država u kojima je igrao, dok je u nekima od njih imao i po više klubova. Tako je i stigao do brojke od 19 profesionalnih ekipa čiji je dres nosio i to za nešto manje od deset godina karijere! Zvuči neverovatno!

U aktuelnoj sezoni Šorter je bio član turskog tima Afjon Beledije, ali je taj klub upao u finansijske probleme što je njemu omogućilo da promeni sredinu.

Reagovao je Split i kako prenose hrvatski mediji ugovor je potpisan u Turskoj, a igrač će uskoro biti na raspolaganju novom klubu.

Tim iz Splita je loše startovao u ABA ligi i nakon 12 odigranih kola ima samo 2 pobede.

Kurir sport