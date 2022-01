TROJKOM SRUŠIO PARTIZAN: Napustio Ameriku da bi došao u Megu, pa odigrao UTAKMICU ŽIVOTA protiv crno-belih! Evo ko je Skuči Smit

Ekipa trenera Vladimira Jovanovića bila je desetkovana povredama igrača i problemima izazavnim virusom korona, ali je u fantastičnoj utakmici uspela da savlada favorizovanog rivala, koji je samo dve večeri ranije zabeležio osmu pobedu u Evrokupu ove sezone.

Junak trijumfa bio je plejmejker Skuči Smit, koji je pogodio odlučujuću trojku samo šest sekundi pre kraja, a momak koji je tokom svih 40 minuta davao ton Meginoj igri i preko potrebnu energiju bio je ruski internacionalac Samson Ružencev.

Talentovani 20-godišnji bek bio je najefikasniji sa 20 poena i svakako jedan od najzaslužnijih što je Smit uopšte došao u poziciju da šutira za pobedu.

- Desilo se nešto neverovatno, nešto o čemu sam maštao kao klinac. Ovo je verovatno jedna od najboljih, ali i najuzbudljivijih utakmica u mom životu-sumirao je utiske Ružencev i potom dodao:

- U najavi meča sam rekao da ćemo ići na duel sa Partizanom da se žestoko borimo i da ćemo pokušati da zabeležimo pobedu. To je bio mentalitet sa kojim sam došao na utakmicu i koji sam pokušao da prenesem na ceo tim. Moji saigrači su to prihvatili i na kraju smo nagrađeni za takav pristup.

Iako trener Vladimir Jovanović nije mogao da računa na čak petoricu igrača, Mega je ipak uspela da nanese treći poraz crno-belima ove sezone u regionalnom takmičenju.

- Pokušali smo da se ne opteretimo previše imenom i veličinom rivala. Partizan je klub bogate tradicije, iza sebe su na ovom meču imali i par hiljada navijača koji su u pojedinim momentima bili veoma bučni. Ali, trudili smo se da se isključimo iz svega toga i da se fokusriamo na našu igru. Takođe, mislim da je odbrana bila veoma važna u ovoj utakmici. Vodili smo skoro čitav meč, ali oni su se uporno vraćali. Ipak, mi smo uspeli da ih zaustavimo da ne naprave preokret, jer smo bili koncentrisani u odbrani.

Ružencev je osim 20 poena imao i sedam skokova i dve asistencije, što mu je bio najbolji učinak ove sezone:

- Verovatno je mnogo ljudi iznenađeno mojim učinkom, ali ja imam veliko samopouzdanje. Radim veoma naporno na unapređenju svoje igre i zato sve ovo što se desilo mene ne iznenađuje. Kada izađem na teren, trudim se da uradim sve ono što znam i mogu, dajem zaista sve od sebe i mislim da sam to i pokazao u duelu sa Partizanom.

Zanimljivo je da je Ružencev bio student prestižnog američkog Univerziteta Florida, ali je ipak odlučio da karijeru dalje gradi u Megi:

- Nisam bio siguran da će moja karijera i budućnost na Univerzitetu Florida biti onakva kakvu sam želeo. Razgovarao sam sa mojim agentom, on je kao rešenje ponudio dolazak u Megu i ta opcija mi se zaista dopala, jer sam dobro znao šta i kako Mega radi sa mladim igračima. Ukazanu priliku sam oberučke prihvatio-konstatuje Ružencev i dodaje:

- To je bila sjajna odluka. Nijednog trenutka nisam zažalio što sam napustio Floridu i ne želim da se više osvrćem nazad, želim samo da gledam napred, jer sada imam odlične uslove za dalji razvoj. Ne znam šta donosi sutra, ali moj cilj poslednjih nekoliko godina je da stignem do NBA lige. To je moj san. Mislim da sam na idealnom mestu da taj san petvorim u stvarnost. Dovoljno mi je samo da pogledam listu igrača koji su direktno iz dresa Mege otišli u najjaču ligu sveta i to je najbolji mogući podstrek. Mislim da uz podršku svih ljudi u Megi koju imam, mogu to da ostvarim.

Ružencev je rođen u malom gradu Mitiši, koji je dvadesetak minuta vožnje udaljen od Moskve, a životom u Beogradu i radom u Megi je oduševljen:

- Mnogo mi se sviđa. Mislim da sam zaista mnogo napredovao. Uslovi su vrhunski, organizacija u klubu na veoma visokom nivou. Vlada Jovanović je sjajan trener i zaista nije fraza kada kažem da svakog dana naučim nešto novo i to je sjajno. Boravak u Beogradu je mnogo doprineo da se razvijem ne samo u košarkaškom smislu nego i kao čovek.

O planovima za nastavak sezone Ružencev kaže:

- Moramo da nastavimo sa dobrim radom, ali ova pobeda protiv Partizana je za nas stvarno velika i mnogo nam znači. Pokušaćemo da se domognemo plej-ofa, to bi bila velika stvar za ovaj mladi tim, ali moramo da ostanemo fokusirani samo na prvu sledeću utakmicu i svaki naredni trening-zakljucio je Ružencev.

