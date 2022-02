DEJAN RADONJIĆ POSLE PORAZA OD MONAKA: Najbolje napadačko poluvreme u Evroligi, na naplatu došli svi problemi

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je večeras da je njegova ekipa protiv Monaka odigrala možda najbolje napadačko poluvreme u Evroligi, ali da su na naplatu došli svi problemi sa kojima su se crveno-beli suočavali u poslednje vreme.

"Čestitam Monaku na pobedi. Oni su pokazali svoj talenat u napadu i prikazali ga u punom kapacitetu. Nije to prvi put ove sezone, a siguran sam da će pokazati i u nastavku", rekao je Radonjić na konferenciji za novinare.

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Monaka sa 91:80, u utakmici 25. kola Evrolige.

Crveno-beli su imali i 20 poena prednosti, ali je Monako preokrenuo rezultat i slavio.

"Mi smo u napadu možda i odigrali najbolje poluvreme u Evroligi. Tako kažu brojke, a prvih 15-16 minuta smo imali sjajan ritam i energiju. Onda je usledilo ono što ja pričam već neko vreme. Šteta što niste mogli da dodjete na trening pre jedno 15 dana i posle Olimpijakosa onda bi vam bilo jasnije šta se dešava", rekao je Radonjić.

"Uz sva dešavanja, brojna putovanja, uz sve što smo prošli i kakve smo probleme imali... To je jednostavno došlo na naplatu. Žao mi je što smo izgubili meč, dali smo svoj energetski maksimum", dodao je on.

foto: Starsport

Radonjić je naveo da je njegova ekipa i protiv Milana i večeras protiv Monaka pravila atipične greške i istakao da se nada da će crveno-beli uspeti da se vrate i dodju do potrebnog nivoa.

"U ritmu smo gde smo igrali na dva do četiri dana, na svežinu smo uradili nešto protiv Olimpijakosa i Olimpije, a onda se dogodilo nešto što smo mogli naslutiti. Treba dobro izanalizirati i pokušati da se podignemo kroz trening. To ni sada neće biti jednostavno i trebaće duže vreme. Da smo imali nešto lakše protivnike, koji nisu u formi, možda bi i ishod bio drugačiji", rekao je on.

"Posle 15 dana, neko ni ne prošeta, a onda treba da se vrati u pun trening to nije ni malo jednostavno. Na nekog se to odražava više, a nekog manje, ali se prilično jasno vidi koliku je ko imao pauzu. Neki igrači su van forme, što i ne čudi nakon svega navedenog. S toga su intervali dobre igre bili kraći nego što smo želeli", naveo je on.

Radonjić je naveo da je bilo razmišljanja da će biti lakše što je čitav tim u isto vreme bio van protokola zbog korone, ali da on nije mislio tako.

"Tek treba da se vidi kakav će biti udar na ekipu što igramo veliki broj mečeva u kratkom intervalu i ovaj dupli program Evrolige. Od prvog dana imamo probleme, prvo sa povredama, a sada i ovo", rekao je Radonjić.

foto: Starsport

Trener Zvezde je naveo da sadašnji ritam Evrolige donosi više štete nego koristi, odnosno da trpe svi učesnici, a da je korona virus dodatno opteretio sve timove.

"Ostaje samo da se vidi kako će ko to da iznese... Mislim da se svi slažemo oko toga. Imamo koronu koja je opteretila sve nas i iskreno da vam kažem teško je igrati utakmicu o kojoj treba da razmišljate koliko ko može da izdrži na terenu, više nego da razmišljate kako postići kvalitet igre koji želimo", rekao je Radonjić.

On je naveo da ima još da se igra, ali i da je teško objasniti sve ono kroz šta je prošla njegova ekipa od prvog dana kada se okupila.

"Moramo da tražimo rešenja svakodnevno, kako da prebrodimo ovu situaciju i da vidimo kako ćemo savladati narednog protivnika. Mi smo bili u veoma dobrom statusu u decembru, ali opet se vraćamo šta bi bilo kada bi bilo, moramo da gledamo napred", zaključio je Radonjić.

Kurir sport