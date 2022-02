ZAHTEVAM MOTIVACIJU I KONCENTRACIJU! Obradović objasnio zašto Tristan Vukčević nije debitovao

"Hvala navijačima na fantastičnoj podršci. Pre, tokom, posle meča, nosili su tim do važne pobede. Nerazumljivo je da pojedinci ne osećaju to i da njihova motivacija apsolutno nije na nivou koji je potreban da bi se igralo u timu Partizana. Kada je to tako onda ja kao trener moram da reagujem. Pričam o mladim igračima. Ponovo su teret izneli oni iskusniji i to je problem za nas, jer imamo takav raspored i pojedinci moraju više vremena da provode na parketu", rekao je Obradović i nastavio:

foto: Starsport

"Nema razloga za pedagoškim merama. Ponašam se ovde kao u bilo kom klubu. Osnovna stvar je da poštuješ dres kluba koji nosiš i da poštuješ one koji te bodre. To je prva stvar. Kada sam došao, rekao sam da će navijači uvek osetiti kada se igrač bori. Mlad igrač ima pravo da pogreši, promaši, to nije problem. Insistiram na koncentraciji, a koncentrisan može da bude samo onaj ko je ekstra motivisan i koji dođe sa glavom da razmišlja samo o utakmici."

Pričao je o mladim igračima

"Ako počinjem neke utakmice sa najmlađom petorkom, to je stvar poverenja prema njima. Od njih zavisi koliko će igrati. Nisam se ni danas ljutio kada su promašivali otvorene šuteve, govorio sam im da treba da nastave da šutiraju. Problem su stvari kada si dekoncentrisan i zaboravljaš plan i pripremu za odbranu i napad, tu su problemi. To su moji igrači, uvek ću stajati iza njih. Vodiću ih, uradiću sve što mogu da bi oni shvatili ovo o čemu pričam. To nije lak proces za nekoga ko ima 19, 20, 21 godinu, nije lako", zaključio je Obradović.

foto: Pritnscreen

Objasnio je zašto Tristan Vukčević nije ušao u igru.

"Najviše me boli što nisam stavio Tristana da igra, a nisam ga stavio da ne bi ispalo da je naša igra takva kakva je zbog njega. To ne bi bilo korektno prema njemu. On je odradio dva treninga, ubedljivo je najmlađi i dobiće priliku. Nisam hteo da bilo ko dobije izgovor jer je on možda neuigran i da možda neke stvari što se tiče taktike ne zna", rekao je Obradović.

Kurir sport