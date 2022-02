NIKOLA JOKIĆ MRZEO JE JEDNOG SRBINA IZ DNA DUŠE: Spojio ih je Denver, ali dok se nisu SKAPIRALI žestoko su se SVAĐALI (VIDEO)

Nikola Jokić igra maestralno u NBA ligi, prošle godine bio je MVP šampionata, a sada igra sezonu iz snova. Međutim, nije sve bilo bajno i sjajno kada je stigao u Ameriku, posebno kad te u Denveru dočeka zemljak koji ti se ne dopadne na prvu loptu.

foto: Printskrin/Tviter

Ognjen Stojaković je član stručnog štaba Nagetsa, čovek u kojeg se danas kune Nikola Jokić. Čovek koji je zaslužan za njegovu formu i sjajne partije u NBA ligi. Međutim, kao i uvek, svaki početak bio je težak... Pa, tako i saradnja njih dvojice.

- On je kao "veliki brat", on mi je poput mentora, oca, zaista je sjajan prijatelj! On mi je sve... Mnogo mi pomaže na terenu, mnogo mi pomaže van terena kada ne mislim o košarci. Stvarno se družimo. Kada imamo slobodan dan, moja porodica je uvek sa njegovom. Postoji nekoliko ljudi u mom životu koji zaslužuju mnogo kredita za mnoge stvari, a on je na vrhu te liste - istakao je Jokić i dodao:

Reunited and it feels so good 🤗 pic.twitter.com/h1nmjnpIZa — Denver Nuggets (@nuggets) December 10, 2021

- Mrzeo sam ga kad sam stigao. Svađali smo se, stalno smo bili u konfliktu. Bio je početak moje treće godine u Denveru, bio sam mlad... Nisam znao šta i kako treba da radim, ali on je uvek znao kako da se postavi. Uvek je želeo da budem najbolji što mogu.

Bez obzira na početne razmirice, Stojaković je uvek imao razumevanje za Jokića.

foto: Printskrin/Tviter

- Od talenta do igrača je dug put, to je proces. Potrebno je vreme kako bi ostvario puni potencijal. Potrebno je mnogo energije i uloženog napora. Kada je stigao, mnogo smo radili, a jedna od najvažnijih stvari na početku za njega je bila da stekne kvalitetne radne navike. To nimalo nije lako - istakao je Stojaković.

Bio je opčinjen Jokićem, od početka. U Nikoli je video tri igrača u jednom - u njemu su se spajali pas i šut Dirka Novickog, inteligencija i fizička snaga Marka Gasola, kao i organizatorske sposobnosti Stiva Neša. Rad na raznim varijantama šuta, poput onoga sa jedne noge, bio je nešto oko čega se Nikola i Ognjen nisu slagali.

foto: Profimedia

- Takve stvari sam radio od prvog dana u Denveru. Bio sam besan na njega, u smislu zašto uzimam ovakve šuteve? Nikad neću ovako da šutiram! Nikad sebe nisam video kao igrača sa raznim vrstama šuta, mislio sam da će se sve bazirati na rolingu, flouteru i ponekom šutu za tri poena - objasnio je Jokić.

Kurir sport