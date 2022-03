NESTVARNI JOKIĆ BRUTALNO IZDOMINIRAO I ISPISAO ISTORIJU: Srbin UZ NOVI REKORD vodio Denver do pobede nad Vašingtonom (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić pružio je još jednu maestralnu partiju.

Stameni Soborac je u trijumfu nad Vašingotnom brutalno izdominirao i upisao 29 poena, 13 skokova i osam asistencija, uz šut 10/14 iz igre, odnosno 2/2 za tri i 7/7 sa linije penala.

ISTORIJSKI UČINAK NIKOLE JOKIĆA

Srbin je na meču protiv Vašingtona došao do jubilarnih 10.000 poena. MVP je u elitnom društvu jer je drugi najbrži igrač u istoriji koji je došao do 10.000 poena, 5.000 skokova i 3.000 asistencija u karijeri, na to je utrošio 516 utakmica, samo jednu više od legenadarnog Lerija Birda.