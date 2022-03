UŽIVO: PARTIZAN-IGOKEA (11:14), Serija gostiju, Obradović tražio tajm-aut već u petom minutu! VIDEO

Tok meča:

Prva četvrtina

Utakmica je počela, gosti vode sa 10:6, ekipa iz Laktaša napravila seriju od 8:0. Trener Željko Obradović besan na početku susreta, trađio tajm-aut u petom minutu.Lesor smanjuje prednost na 8:10. Trojka Pantera za ponovno vođstvo Partizana (11:10),

Partizan – Igokea Hala: Dvorana "Aleksandar Nikolić" u Beogradu. Sudije: Belošević, Kardum, Karović

Košarkaši partizana ne znaju za poraz na domaćem terenu još od januara kada ih je savladala Mega. U nizu su od dve pobede ostvarenih protiv Budućnosti i Metropolitana, a najtrofejniji evropski stručnjak Željko Obradović pre svega očekuje lepu košarkašku predstavu u "Pioniru".

- Ono što bih voleo je da dočekamo ekipu Igokee na način kako su oni dočekali nas. Da im uzvratimo gostoprimstvo pošto to u svakom smislu zaslužuju. Što se same utakmice tiče, sećamo se da je bila izuzetno teška, kada je Igokea bila na pragu pobede i da su pobedili, to bi bilo zasluženo." "To iskustvo koje imamo da igramo protiv izvanredne ekipe koja je spremna da menja odbrane, koja je spremna da igra na različite načine u napadu i da koristi razne opcije. Prema tome, mislim da smo probali da se pripremimo i da shvatimo da igramo protiv izuzetno dobrog protivnika. Još jednom nadam se da će svi koji vole košarku da dođu i da odlgedaju jednu dobru košarkašku utakmicu - rekao je Obradović.

Pre toga crno- beli su igrali po sistemu toplo - hladno tokom kog su poraženi u finalu Kupa Radivoja Koraća, zatim ubedljivo slavili u "večitom" derbiju, a potom još ubedljivije poraženi od Lijetkabelisa u Litvaniji

Igokea u poslednjih pet mečeva ima četiri trijumfa i poraz od Cedevite Olimpije, pa će izabranici Dragana Bajića sigurno imati šta da traže u ovom susretu.

U prvom ovosezonskom duelu, crno-beli su u Laktašima došli do važnog trijumfa nakon velikog preokreta, trijumfovavši sa 70:68.

