IZJAVA KOJA ĆE IZAZVATI BROJNE REAKCIJE! Micić: Moljenje igrača da igraju za Srbiju stvara kontraefekat! To svi znamo!

U opširnom intervjuu koji je dao za "ATV" košarkaš Efesa Vasilije Micić govorio je i o reprezentaciji Srbije.

Micić smatra da na igrače ne treba vršiti pritisak da igraju za reprezentaciju, da dres nacionalnog tima mora da se nosi bez dodatnog pritiska.

"To je jedan novi talas koji dolazi počevši od novog selektora Svetislava Pešića pa nadalje. Mislim da imamo stvarno dobre igrače, od nadolazećih talenata do već oformljenih igrača koji su lideri u svojim klubovima što uopšte nije lako. To je veoma važno jer nije lako, kao inostrani igrač, nametnuti se u bilo kom klubu. Mene to iskreno raduje i volim da vidim da su naši igrači, gde god da igraju, važan deo kolektiva", kaže Micić i dodaje:

"Sve ostalo se , pretpostavljam, vezuje za leto. Leto je nešto što mi kao ekipa želimo da iznesemo na najbolji mogući način, a opet, to sam pričao i sa trenerom, smatram da ništa ne treba da se radi na silu. Ko hoće da igra treba da igra iz ljubavi i svog osećaja, a ko ne može to je lični izbor. Mislim da neko dodatno ubeđivanje i moljenje stvara kontraefekat i to se već videlo i to svi znamo. Opet, mi smo košarkaška nacija i sigurno će opet biti nekih komentara, ali ja sam iz toga isključen. Ja sam samo za sebe odgovoran, a ostalo šta bude", smatra aktuelni MVP Evrolige.

