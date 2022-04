PARTIZAN ŽELI TRIJUMF U PIONIRU Obradović: Pripremili smo se za Cibonu, bez obzira što nema rezultatskog značaja

"Očekujem da bude dobra utakmica, s obzirom na to kako Cibona igra u poslednje vreme. Od kada je došao novi trener igraju na drugačiji način. Pokušali smo što bolje da se pripremimo za tu utakmicu, bez obzira što nema rezultatski značaj. Važno je da nastavimo da igramo dobro i da to bude priprema za ono što sledi, a to je prva utakmica plej-ofa Evrokupa", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana dočekaće u petak ekipu Cibone, u zaostalom meču 17. kola ABA lige.

Partizan je trenutno vodeći sa 21 pobedom i četiri poraza, ali i uz dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Cibona osma sa 10 pobeda i 14 poraza.

Kapiten Partizana Rade Zagorac rekao je da je ekipi pred poslednji duel u ligaškom delu potrebna ozbiljnost i pristup iz nekih prethodnih mečeva.

"Volim da kažem svojim saigračima da se na ovakvim utakmicama gradi i učvršćuje karakter, naročito pred naredne utakmice u kojima nećemo imati pravo na kiks. Možda ovaj meč nema značaj za stanje na tabeli, ali svakako ima značaj u smislu generalnog napretka ekipe", zaključio je Zagorac.

Meč između Partizana i Cibone igra se u petak u hali "Aleksandar Nikolić" od 19.00.

