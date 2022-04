BALŠA POKUPIO GEN OD SLAVIŠE Sa ćaletom zajedno gledam snimke utakmica iz Istanbula, ali on sad ne sme JEDAN NA JEDAN protiv mene!

Balša je pokupio košarkaški gen od oca Slaviše, koji je s Partizanom bio šampion Evrope 1992. Mladi centar crno-belih kaže da je od oca često slušao o fajnal-foru u Istanbulu, ali da je tek sada shvatio šta su tada uradile "Partizanove bebe".

- Mnoge stvari sam čuo od njega o toj tituli, pogotovo kad sam bio mali, ali to tada nisam mogao baš da shvatim do kraja. Međutim, posebno ove godine, pošto sam sad u Partizanu, dosta tih utakmica smo odgledali zajedno, jer ih ima na Jutjubu. Gledao sam ove godine i polufinale i finale, kao i delove nekih drugih utakmica, tako da sam uspeo da vidim kako je otac igrao. Neke stvari mnogo realnije sagledavam pošto sam u klubu. Imam drugačiju viziju nego što je to bio slučaj dok sam bio u Americi - kaže mladi Koprivica za Kurir.

Iz ove perspektive izgleda neverovatno da danas jedan tako mladi tim ponovi uspeh crno-belih.

- Mi ove godine takođe imamo mlad tim. Istina, ne igramo još Evroligu, ali smo na putu da to možda i ponovimo. To što su oni uradili je nešto zaista veliko.

Đorđevićevu trojku Huventudu oponašalo je na hiljade klinaca, pa pitamo Balšu da li je i on radio nešto slično.

- Svako to radi, bilo u sobi, bilo na terenu napolju, svi smo zamišljali da pogađamo poslednji šut za pobedu. Verujem da su mnogi klinci godinama pokušavali da pogode "Saletovu trojku".

Retko ko ima priliku da već u prvoj profesionalnoj sezoni ima priliku da radi s najbolji trenerom Evrope.

- To je za mene jako velika stvar, po mom mišljenju, ali i drugih, trenira me najbolji trener. Nije bilo lako naviknuti se na neke stvar jer sam igrao koledž košarku, koja nema veze sa ovom. Trebalo mi je mesec, dva da se prilagodim, a kad sam uspeo, mislim da sam pokazao napredak. Ali još mnogo toga nisam pokazao, tačno znam šta mi treba i koliko još moram da radim.

Danas bi i Slaviša Koprivica iz 1992. imao muke s Balšom, pa nas je zanimalo da li se usuđuje da sada odigraju jedan na jedan.

- Nismo igrali, nikad nije smeo (smeh). Kad sam bio mali, on je bio povređen nešto, nije mogao, a sad tek ne sme... ha, ha - odgovara on.

Otac me ne davi posle utakmice Koprivica junior otkriva da ga Slaviša ne maltretira previše odmah nakon utakmice. - Naravno, ne pokušava mnogo da me davi. Odmah posle meča me pusti, ali posle dan, dva pričamo o tome šta je bilo dobro, šta bi moglo bolje...

