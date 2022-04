MICIĆ I LARKIN OSVOJILI MILANO: Efes BREJKOM počeo plej-of Evrolige

Aktuelne šampione Evrope su do brejka u Milanu vodili Vasilije Micić i Šejn Larkin sa po 16 poena, devet poena je dodao Brajant Danston, dok je Kris Singlton postigao sedam.

U timu Milana najefikasniji je bio Nikolo Meli sa deset poena, Ben Bentil je ubacio poen manje, dok su po osam postigli Troj Danijels, Devon Hol i Šavon Šilds.

foto: Profimedia

Košarkaši Milana su serijom 8:0 završili prvu četvrtinu (16:11), ali je Efes na startu druge iskoristio "prazne minute" domaće ekipe i odgovorio serijom 11:0 (22:16).

Efes je na poluvremenu imao plus tri na svom kontu (29:26), da bi na početku treće četvrtine stigao do prve dvocifrene prednosti koju nije ispuštao do kraja utakmice do konačnih 64:48.

Drugi meč ove serije igra se u četvrtak, takođe u Milanu.

Beta