ZVEZDIN TRENER VODIO ORLIĆE DO ZLATA: Mladi košarkaši osvojili B diviziju i vratili se u elitu

Muška U20 reprezentacija Srbije osvojila je prvo mesto na Evropskom prvenstvu B divizije, pošto je u finalu savladala Island sa 81:67 (23:16, 16:22, 17:12, 25:17). Tim koji vodi trener Vladimir Jovanović tako je bez poraza završio turnir u Tbilisiju.

Samim plasmanom u finale Evropskog prvenstva B divizije, naši momci su ostvarili zacrtani cilj – povratak u A diviziju. Međutim, želeli su da sjajne partije u Tbilisiju krunišu i konačnim trijumfom. U nameri su i uspeli, iako se Island pokazao kao vrlo neugodan rival. Koji je takođe želeo da pobedom stavi tačku na ovo takmičenje.

Tako su uporni Islanđani naterali naš tim na petominutni post na početku drugog perioda, kada su serijom 11:0 sasvim solidan kapital Orlića (23:16) sa kraja prve četvrtine pretvorili u vođstvo (23:27). U jednom trenutku bilo je i 27:34, ali su naši momci uspeli da se oslobode pritiska rivala i da prvo poluvreme završe serijom 12:4, što je značilo da na odmor nose prednost od jednog poena (39:38).

U nastavku su se naši momci odigrali mnogo konkretnije. Pet minuta po povratku iz svlačionice otišli su i na plus devet (51:42), što je bio signal da su ponovo uhvatili svoj ritam. Do kraja su uspeli da odbiju svaki nalet rivala i dođu do pobede.

Luka Paunović je sa 17 poena bio najefikasniji, Aleksa Kovačević je dodao 15, na poen manje stali su Vojin Medarević i Mihailo Mušikić.

Kurir sport