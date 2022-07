LEPOTICU KOŠARKAŠ BRUTALNO PREMLATIO! Unakazio lice, tukao je satima, hteo da je udavi! EVO KO JU JE SPASAO

Snimak na kojem košarkaš, Darijus Moris, zverski tuče Kristen Evangelin, obišli su čitavu planetu, a ova devojka je i danas u centru pažnje.

Amerikanka se danas bavi poslom sa nekretninama, a javnosti je postala poznata nakon što je pretrpela teške povrede lica tokom veze sa Morisom.

Nekadašnji košarkaš, između ostalog, Los Anđeles Lejkersa, Los Anđeles Klipersa, Filedelfije, Memfisa i Bruklina, je pretukao Kristen koja se nedeljama fizički, a još duže psihički oporavljala.

Fotografije koje je tada podelila i snimak koji je nastao u kući u kojoj se sve odvilo, šokirali su Ameriku, ali i ostatak sveta.

- Udarao me je u glavu, satima me je tukao. Pokušavao je da me udavi, pokrivao mi je usta i nos da bi me udavio. Nekako sam se oslobodila, a onda je pokušao opet da me pretuče. Komšije su me spasile - poručila je tada Kristen.

Košarkaš je brzo uhapšen, ali i oslobođen, a srećom Kristen nije dobila dugoročne posledice.

Oporavila se u potpunosti, a sada se ponovo o njoj priča u Americi, ovog puta je dobar razlog.

Tamošnji mediji preneli su informaciju da je Kristen u vezi sa Klejom Tompsonom, aktuelnim šampionom NBA lige i jednim od najboljih šutera na svetu.

Kurir sport