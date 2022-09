NEOČEKIVANO! Promena planova pred sam odlazak na Evrobasket: Ovaj košarkaš nije otputovao u Prag! EVO ŠTA SE DEŠAVA

Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu u ranim jutarnjim časovima pojavili su se svi izuzev Nikole Milutinova koji je dobio poštedu kako bi se oporavio od viroze o kojoj je više govorio prof. dr Dragan Radovanović, dugogodišnji doktor naše reprezentacije.

Kako je i on istakao u svom izveštaju, centru moskovskog CSKA “preporučena je pošteda u trajanju od nekoliko dana“, ali će on braniti boje Srbije na kontinentalnom takmičenju. Mozzart Sportu je takođe rečeno da ništa ozbiljno nije u pitanju, a selektor Svetislav Pešić je pred polazak za Češku istakao da ga u nedelju očekuje sa timom.

"On će doći kad se oporavi, za dva-tri dana. Prve dve utakmice će teško moći da igra, ali posle toga imamo slobodan dan i nadam se da će doći u nedelju ujutru, kako bi se pripremio za sledeće utakmice", rekao je Pešić za Mozzart Sport i Žurnal.

Na avion za Prag kraj selektora i njegovih saradnika ukrcali su se još kapiten Vladimir Lučić, te Dejan Davidovac, Marko Gudurić, Marko Jagodić Kuridža, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokić, Nikola Kalinić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Nemanja Nedović i Dušan Ristić.

Povreda je od Evrobasketa odvojila Nemanju Bjelicu, dok je Nedović uspeo da se oporavi od udarca koji je pretrpeo tokom prijateljske utakmice sa Slovenijom.

"To je sastavni deo, nas sve to prati. Žao mi je što Bjelica nije uspeo da se povrati, radovao sam se da budem sa njim i on sa mnom. Međutim i pored najveće želje, to nije moglo da se desi. Uspeli smo da vratimo Nedovića. Dobro je trenirao i dobro se oseća. Radio je i pre toga izvanredno i uz veliku želju i motivaciju se vratio".

Srbija prvu utakmicu igra u petak od 21 čas protiv Holandije, narednog dana u 17.30 ukrštamo koplja sa domaćinom Češkom, posle čega sledi dan odmora.

