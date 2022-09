DEJAN RADONJIĆ GOVORIO O ODLASKU IZ ZVEZDE: Evo šta mu je poručio trener PARTIZANA

Dejan Radonjić govorio je za Eurohoops o narednoj sezoni sa Panatinaikosom, a dotakao se i teme odlaska iz Crvene zvezde ovog leta.

Nakon što mu je istekao ugovor sa crveno-belima, postojali su pregovori za produžetak saradnje, ali je crnogorski stručnjak na kraju odlučio da ode u Grčku.

"Završila se sezona, razgovarao sam sa Zvezdom, pošto mi je istekao ugovor. Stigao je poziv Panatinaikosa i svaka mogućnost je bila na stolu. Bilo mi je potrebno nekoliko dana, ali sam se na kraju odlučio za Panatinaikos i došao sam ovde", rekao je Radonjić.

foto: Starsport

Nije želeo mnogo da govori o ciljevima za narednu sezonu.

"Mislim da u ovom trenutku nije pravi tajming da govorimo o konačnom cilju. Nisu svi igrači u treningu, nisu nam svi ni bili dostupni tokom priprema. Želimo da potpišemo još jednog visokog igrača. Mislim da bi bilo najbolje da o ovome govorimo posle par mečeva, kada svi budemo na okupu i vidimo na čemu smo. I dalje smo na tržištu", poručuje crnogorski stručnjak.

Dejan Radonjić je takođe otkrio da je dobio čestitku od trenera Partizana - Željka Obradovića.

foto: Profimedia

"Video sam se sa njim u Antaliji posle potpisa ugovora. Čestitao mi je i poželeo sve najbolje u novom klubu."

Radonjić je sedeo na klupi Zvezde u dva navrata. Prvo u periodu od 2013. do 2017. godine, a zatim od 2020. do 2022. godine, i za to vreme osvojio je po pet titula prvaka regionalne lige, nacionalnog prvenstva Srbije i Kupa Srbije. Pre Crvene zvezde proveo je kao trener u Budućnosti iz Podgorice osam godina, a između dva perioda u taboru crveno-belih bio je trener Bajerna iz Minhena sa kojim je osvojio dve titule prvaka Nemačke.

Kurir sport