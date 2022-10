ŽELJKO OBRADOVIĆ NIJE ONESPOKOJEN POSLE PORAZA U BERLINU: Ima jednu ozbiljnu zamerku igračima!

Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz u Berlinu od Albe na otvaranju Evrolige, a Željko Obradović je neposredno po završetku meča prokomentarisao sam duel.

Trofejni stručnjak je na jednom detalju naročito zamerio svojim izabranicima.

“Čestitke Albi, bila je fantastična atmosfera. Igrali su odličnu košarku od početka do kraja, sa veoma jasnim idejama. Igrali su kao tim, delili su loptu i imali su 31 asistenciju. Bez dileme, prva četvrtina je bila ključ za ovu utakmicu. Nametnuli su svoj ritam i sve je bilo lagano za njih posle toga," kažao Obradović, a potom dodao:

"Ovo je za nas bila prva utakmica u Evroligi posle dugo vremena. Tek je početak takmičenja i moramo napredovati. Igrali smo protiv odlične ekipe, to sam rekao i pre meča. Igraju dugo zajedno, kažnjavaju sve prepuste. Jedinu zamerku koju imam prema timu je to što smo imali samo jedan faul u drugoj četvrtini. To je nemoguće ako se želiš boriti i ostati u utakmici. Primili smo 28 poena u tom periodu i to je nešto o čemu treba da raspravljamo.”

Obradović je istakao da je brzina košarkaša Albe u napadu bila veoma dobra.

“Imaju igrače koji razumeju igru, a do izražaja sigurno dolazi to što nekoliko sezona igraju svi zajedno. Pripremali smo se na to da će posle ofanzivnih skokova uvek šutirati za tri poena. Pričali smo o tome, a imali su konstantno prednost pod našim košem. Naših 17 defanzivnih skokova prema njihovih 14 ofanzivnih sve govori. To je nemoguće da se desi,” – zaključio je Obradović.

