ALBA SLAVILA POSLE PRODUŽETKA NAKON DRAME U MILANU: Pobeda Asvela u Valensiji

Košarkaši berlinske Albe ostvarili su i drugu pobedu u Evroligi ove sezone pošto su savladali Olimpiju u Milanu rezultatom 80:74 i to posle produžetka.

Nemački tim na početku meča držao je sve konce u svojim rukama i posle prve četvrtine stekao prednost od čak 26:12.

U drugoj četvrtini usledila je mnogo bolja igra Olimpije. Izabranici Etorea Mesine uspeli su da poprave utisak i da na odmor odu sa ''samo'' osam poena minusa. U nastavku meča viđena je ravnopravna borba, ali je Alba tvrdoglavo čuvala prednost stečenu u prvom delu igre.

U poslednjoj četvrtini Milano je dodao gas i na dva minuta pre kraja uspeo u potpunosti da anulira prednost protivnika i da uvede meč u produžetke.

Italijanski tim čak je stigao i do vođstva međutim, Alba je uspela da ponovo preokrene situaciju u svoju korist i na kraju dođe do nove pobede u sezoni, a Olimpija do prvog poraza.

Džejlen Smit i Tamir Blat bili su najefikasniji u timu Albe sa po 13 poena, a dvocifren je bio je Jonas Matisek sa 10 koševa.

U redovima Milana najefikasniji je bio Kevin Pangos sa 16 koševa, slede Šejvon Šilds sa 15, te Kajl Hajns sa 10 poena.

Dramatično je bilo i u Valensiji, gde je Asvel pobedio sa poenom prednosti - 76:77. Najefikasniji u ekipi iz Liona je bio De Kolo sa 16 poena.

Kurir sport